jueves 09 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 09:04
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

El histórico DT de Boca y exfutbolista Miguel Ángel Russo falleció el 8 de octubre de 2025 a los 69 años. Su vida y enfermedad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo.

Ayer se confirmó la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más respetados del fútbol argentino. Tenía 69 años y falleció en su casa de Buenos Aires, donde permanecía bajo cuidados médicos.

Lee además
Miguel Ángel Russo.
Salud.

Crece la preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo
Redes sociales.

El comunicado de Boca Juniors sobre la salud de Miguel Russo que causó preocupación

La noticia fue confirmada por el entorno de Boca Juniors, el club que lo tenía como director técnico en su tercer ciclo. Russo atravesaba una larga enfermedad que lo acompañaba desde 2017, cuando le diagnosticaron cáncer de vejiga y próstata mientras dirigía a Millonarios de Colombia.

Su salud se había complicado en los últimos meses, con internaciones repetidas y episodios que lo alejaron del banco de suplentes.

Con el paso de los años, las recaídas fueron más frecuentes. En 2025, sus médicos recomendaron suspender toda actividad profesional para concentrarse en la recuperación. Durante los últimos días, permaneció en reposo domiciliario, acompañado por su familia y en contacto permanente con su cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda.

Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo.

El último tramo de su vida

En las semanas previas a su muerte, Russo estuvo internado en la Clínica Fleni, donde recibió atención por infecciones urinarias y cuadros de deshidratación. Su salud se agravó con el tiempo, y los especialistas indicaron un pronóstico reservado.

Aun así, el entrenador se mantuvo en comunicación con sus jugadores y seguía de cerca la preparación del equipo desde su casa. Fuentes cercanas confirmaron que su fallecimiento se produjo en horas de la tarde del miércoles, tras una serie de complicaciones derivadas del cáncer.

El cuerpo técnico de Boca, junto a la dirigencia del club, suspendió los entrenamientos y organizó un homenaje en su memoria.

Un legado que trasciende generaciones

Miguel Ángel Russo fue un referente del fútbol argentino tanto por su carrera como por su calidad humana. Como jugador, vistió la camiseta de Estudiantes de La Plata, donde también inició su trayectoria como técnico.

En su extensa carrera dirigió a equipos de Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, y alcanzó su punto más alto en 2007, cuando conquistó la Copa Libertadores con Boca Juniors. Sus ex dirigidos lo recuerdan como un hombre exigente, respetuoso y profundamente comprometido con el trabajo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crece la preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo

El comunicado de Boca Juniors sobre la salud de Miguel Russo que causó preocupación

Dolor en el mundo del fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Por la muerte de Miguel Ángel Russo, suspendieron el partido entre Boca Juniors y Barracas Central

El mundo del fútbol despide a Miguel Ángel Russo: el mensaje de los clubes y jugadores

Lo que se lee ahora
Programa Hogar.
Atención.

Mi ANSES Programa Hogar: montos provincia por provincia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares, dijo la mujer que alquiló la casa
Policiales.

"Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares", dijo la mujer que alquiló la casa

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo) video
Juicio.

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel