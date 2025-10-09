La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Alejandra Argota.

Después de un extenso proceso judicial, Alejandra Argota, madre del bebé que fue víctima en el Hospital Materno Infantil, habló tras conocerse la condena de siete años de prisión contra el enfermero Fabián Alfredo Solano. El Tribunal lo encontró culpable de “Lesiones graves con dolo eventual e Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por dos hechos ocurridos en 2022 y 2025 dentro del hospital.

“Era lo que pedía nuestro abogado. Estamos conformes porque esta mañana recordaba todo lo que el bebé sufrió, su fragilidad, su indefensa ante esa persona”, expresó Alejandra.

“Fue una experiencia con mucho dolor, estrés y ansiedad”, dijo la madre y relató el largo camino que atravesó desde aquel 23 de abril de 2025, cuando su bebé de seis meses estuvo al borde de la muerte. "En todo tiempo nos aferramos a Dios. Ya va pasando”, agregó.

“Lo que nos importaba era que no vuelva a acercarse a otras criaturas. Lo inhabilitaron. Eso es importante”, señaló Alejandra, aliviada.

Embed - RODRIGO CUELLAR - Abogado del enfermero sentenciado - "Creemos que se hizo justicia" El bebé sigue en tratamiento y evoluciona El caso estremeció al sistema de salud jujeño. Solano, enfermero con 13 años de experiencia, inyectó leche líquida por vía intravenosa al pequeño en lugar de suero, provocándole un derrame precárdico con riesgo de vida. Gracias a la rápida acción del equipo médico, el bebé fue trasladado a terapia intensiva y logró sobrevivir. Con el paso de los meses, el niño logró recuperarse, aunque sigue bajo cuidados médicos. “El bebé está bien, sigue con algunas consecuencias pero va mejorando. Va a seguir yendo contra todo pronóstico y nos va a sorprender una vez más”, contó Alejandra con esperanza. Embed - LECTURA DE LA CONDENA AL ENFERMERO DEL MATERNO INFANTIL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







