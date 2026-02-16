Horror en una terminal de Formosa: hallaron a un bebé dentro de una bolsa

Encontraron un bebé en una bolsa en una terminal de colectivos.

Un inquietante hecho causó estupor en la ciudad de Clorinda, en la provincia de Formosa, tras el descubrimiento de un bebé oculto dentro de una bolsa plástica en la terminal de micros. El hallazgo ocurrió cuando algunos viajeros notaron una escena extraña mientras aguardaban para subir a un colectivo de larga distancia rumbo a Buenos Aires.

De acuerdo con la información que se conoció, el niño no tenía consigo ningún documento que permitiera establecer su identidad o vínculo familiar, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Encontraron a un bebé abandonado adentro de una bolsa en una terminal de colectivos. Se desplegó un operativo en la terminal Frente a esta situación, se alertó de inmediato a las fuerzas de seguridad, que llegaron a la terminal y activaron un procedimiento preventivo.

A partir de la veloz reacción tanto de las personas que presenciaron la escena como del personal policial, el recién nacido logró ser protegido, evitando así un posible intento de traslado ilegal.

Ocurrió en la ciudad de Clorinda. Más tarde, el menor fue trasladado a la capital formoseña para ser atendido por profesionales de la salud y permanecer bajo la tutela de las autoridades correspondientes. El Poder Judicial puso en marcha una pesquisa con el objetivo de esclarecer de qué manera se llevó adelante el procedimiento y precisar quiénes participaron, así como el grado de implicancia de cada uno de los involucrados.

