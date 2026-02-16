lunes 16 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de febrero de 2026 - 10:49
Policiales.

Horror en una terminal de Formosa: hallaron a un bebé dentro de una bolsa

El impactante descubrimiento ocurrió en la estación de colectivos cuando pasajeros notaron una escena extraña mientras aguardaban la salida de un micro.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Encontraron un bebé en una bolsa en una terminal de colectivos.

Encontraron un bebé en una bolsa en una terminal de colectivos.

Un inquietante hecho causó estupor en la ciudad de Clorinda, en la provincia de Formosa, tras el descubrimiento de un bebé oculto dentro de una bolsa plástica en la terminal de micros. El hallazgo ocurrió cuando algunos viajeros notaron una escena extraña mientras aguardaban para subir a un colectivo de larga distancia rumbo a Buenos Aires.

Lee además
Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar
Laprimera bebé del año en Jujuy (Foto ilustrativa)
Bienvenida.

La primera bebé del año en Jujuy nació a las 00:02 en el Hospital Materno Infantil

De acuerdo con la información que se conoció, el niño no tenía consigo ningún documento que permitiera establecer su identidad o vínculo familiar, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Encontraron a un bebé abandonado adentro de una bolsa en una terminal de colectivos.

Se desplegó un operativo en la terminal

Frente a esta situación, se alertó de inmediato a las fuerzas de seguridad, que llegaron a la terminal y activaron un procedimiento preventivo.

A partir de la veloz reacción tanto de las personas que presenciaron la escena como del personal policial, el recién nacido logró ser protegido, evitando así un posible intento de traslado ilegal.

Ocurrió en la ciudad de Clorinda.

Más tarde, el menor fue trasladado a la capital formoseña para ser atendido por profesionales de la salud y permanecer bajo la tutela de las autoridades correspondientes.

El Poder Judicial puso en marcha una pesquisa con el objetivo de esclarecer de qué manera se llevó adelante el procedimiento y precisar quiénes participaron, así como el grado de implicancia de cada uno de los involucrados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

La primera bebé del año en Jujuy nació a las 00:02 en el Hospital Materno Infantil

TikTok: la explosiva reacción de un futuro papá al descubrir que el bebé será varón

Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Lo que se lee ahora
Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa).
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.
Cerro Negro.

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

(Imagne de archivo)
Alto Comedero.

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa).
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy

La agrupación Busca Mojón celebró 25 años con el tradicional desentierro en Palpalá
Aniversario.

La agrupación Busca Mojón celebró 25 años con el tradicional desentierro en Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel