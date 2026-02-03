martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 07:07
Redes sociales.

TikTok: la explosiva reacción de un futuro papá al descubrir que el bebé será varón

Un video en TikTok muestra cómo celebra con entusiasmo al conocer el sexo de su bebé, desatando comentarios y debate en redes sobre las emociones familiares.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La explosiva reacción de un futuro papá al descubrir que el bebé será varón.

La explosiva reacción de un futuro papá al descubrir que el bebé será varón.

El momento, capturado por la cámara de Rocio Ayerza, se hizo público tras ser publicado en su perfil de TikTok. Rápidamente, el clip comenzó a circular por la plataforma y se replicó en distintas redes sociales, alcanzando en pocas horas una difusión masiva y convirtiéndose en un verdadero fenómeno viral.

El clip, aunque corto, resulta muy impactante al capturar la respuesta sincera y sin artificios del futuro papá, un instante que resonó al instante entre miles de internautas. La mezcla de emociones genuinas, el entorno natural y la naturalidad del momento impulsaron al video a convertirse en tema central dentro de las plataformas digitales.

Se enteró que iba a ser papá de un varón y su reacción se volvió viral.

El momento tuvo lugar en un entorno rural y tranquilo, alejado del ruido urbano, mientras una pareja aguardaba con emoción la revelación más significativa de su vida reciente: el sexo del bebé que estaban a punto de recibir. Rocio Ayerza, protagonista de esta historia, registró con su teléfono móvil el instante exacto en que la noticia se hacía evidente. En el video se lee el texto: “POV: Tu marido no quería dejar el genero del bebé al azar”.

En ese instante exacto, la pareja se entera de que el bebé será un niño. La respuesta del futuro papá fue inmediata y contundente: salió disparado por el campo, festejando con entusiasmo desbordante. Sus gritos, saltos y gestos de júbilo reflejaron con claridad la intensidad de su emoción y el entusiasmo por recibir un varón.

La emoción espontánea del futuro papá, registrada por Rocio Ayerza en un campo abierto, desató una ola de comentarios en redes sociales.

La difusión del video se disparó de manera impresionante. En pocas horas, la publicación de Rocio Ayerza superó el millón de reproducciones, sumó más de 125 mil “me gusta”, evidenciando el alto grado de participación y la curiosidad que despertó entre los internautas, y acumuló más de 2.600 comentarios, generando un espacio de diálogo activo.

Los comentarios oscilaron entre la diversión, la simpatía y la crítica, propiciando un intercambio de opiniones sobre la reacción del futuro padre.

Así fue la reacción viral de este padre que es furor en TikTok

Entre las intervenciones más comentadas figuraron frases como “Jajaja va a ser un buen padre”, que destacan la felicidad del futuro padre, y otras como “Él realmente quería un niño”, que reflejan su clara preferencia. Al mismo tiempo, aparecieron críticas y cuestionamientos, como los de quienes escribieron: “¿Y si le tocaba una nena qué iba a hacer? No me parece correcto”.

El video de la reacción viral de un futuro padre al conocer que tendrá un hijo varón superó el millón de visualizaciones.

Esta variedad de reacciones evidenció la sensibilidad que sigue despertando el tema de las expectativas de género en la crianza y la forma en que se expresan públicamente las emociones frente a estas situaciones.

La difusión masiva del video compartido por Rocio Ayerza no solo destacó la reacción efusiva del futuro padre al conocer que espera un varón, sino que además generó un espacio de análisis sobre cómo se celebran las noticias, las preferencias individuales y los estereotipos de género. Este relato, aunque breve y sencillo, consiguió atraer a un público amplio, convirtiendo un momento privado y familiar en un fenómeno viral de alcance público.

Juicio por el Femicidio de Tamara Fierro: "Pedimos la pena máxima para el femicida y los encubridores"

