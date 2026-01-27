martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 07:05
Redes sociales.

Simuló estar mal del pie para no caminar tres cuadras y pedir delivery: el video explotó en TikTok

La escena, publicada por su novia, muestra cómo un joven simuló una lesión en el pie al recibir el pedido, y rápidamente se volvió viral por su ingenio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El video viral obtuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en pocos días.

El video viral obtuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en pocos días.

Un video reciente en TikTok despertó gran curiosidad en las redes sociales, mostrando la particular estrategia de un joven para evitar posibles críticas del repartidor. En la grabación, se observa cómo simula una discapacidad física, caminando con dificultad y sin apoyar el pie derecho, al recibir un pedido de delivery en la puerta de su vivienda.

Lee además
Asaltaron a un delivery en Palpalá.
Insólito.

Palpalá: asaltaron a un delivery para robarle la milanesa napolitana
Cumpleaños en el Xibi Xibi.
Jujuy.

Un cumpleaños perruno en el parque Xibi Xibi se volvió viral

Según se explica en la publicación, el motivo detrás de esta acción es que el local donde realizó el pedido estaba apenas a tres cuadras de su casa, lo que habría motivado su insólita decisión.

El video viral obtuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en pocos días.

Con un aspecto totalmente relajadodescalzo, sin remera y con un short negro—el joven se enfrenta al repartidor, dejando en claro que no tenía muchas ganas de salir de su casa. La situación combina lo inusual y lo cotidiano: realiza un pedido a domicilio a pesar de estar a pasos del local y busca justificar su elección para evitar comentarios o críticas.

En el video se puede ver cómo mantiene su estrategia hasta el final, sin apoyar jamás el pie derecho durante todo el intercambio.

La tensión se relaja en cuanto el repartidor entrega la bolsa con la comida y se retira. En ese momento, el joven abandona la actuación, vuelve a caminar con normalidad y suelta una risa espontánea que cierra la escena cómica. La descripción del video, “Mi novio haciéndose el rengo porque pidió por Rappi y eran tres cuadras”, da contexto y refuerza el tono humorístico de la publicación.

Un joven se hizo el rengo cuando el delivery llegó a su casa porque el local se encontraba a tres cuadras.

El video tuvo un impacto inmediato y masivo. En apenas unos días, superó el millón y medio de reproducciones, sumando más de 150.000 “me gusta” y alrededor de 500 comentarios, cifras que reflejan no solo su alcance sino también cómo escenas cotidianas pueden viralizarse y convertirse en tema de conversación en todo el país.

Los usuarios de TikTok y otras redes sociales rápidamente compartieron sus propias anécdotas y opiniones, transformando la publicación en un verdadero fenómeno de interacción digital.

Entre los comentarios más comentados, se pueden leer confesiones y relatos similares que muestran cómo el público se sintió reflejado en la situación. Un internauta contó: “Una vez me salió más barato el delivery que ir a buscarlo a una cuadra jajaja”, mientras que otro escribió: “Mi mamá va en auto al kiosco de la esquina”.

Estos comentarios no solo generan humor, sino que también evidencian un fenómeno cotidiano de comodidad y astucia urbana.

Así fue el video del joven simulando un dolor en el pie que es viral

También surgieron experiencias aún más extremas: “Yo pedía delivery y vivía enfrente al local”. Estos comentarios no solo generan humor, sino que también evidencian un fenómeno cotidiano de comodidad y astucia urbana.

La popularidad de este video demuestra que conductas que, en otro contexto, podrían parecer banales o incluso cuestionables, son capaces de atraer la atención de miles de usuarios y generar tanto debate como humor en el entorno digital. TikTok, en particular, se confirma como un espacio donde lo cotidiano puede transformarse en fenómeno viral, gracias a situaciones espontáneas y auténticas, como la protagonizada por este joven y su particular interacción con el repartidor.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Palpalá: asaltaron a un delivery para robarle la milanesa napolitana

Un cumpleaños perruno en el parque Xibi Xibi se volvió viral

La viral historia de Wally, el carancho que eligió ser amigo de un perro

Día Internacional de la Torta de Chocolate: por qué se celebra hoy y una receta única para hacer

El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines

Lo que se lee ahora
el grupo la revelacion se prepara para el carnaval de jujuy con mas de 250 bailarines
Corsos.

El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo) video
Policiales.

Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Paso de Jama.
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel