Simuló estar mal del pie para no caminar tres cuadras y pedir delivery: el video explotó en TikTok

El video viral obtuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en pocos días.
Un video reciente en TikTok despertó gran curiosidad en las redes sociales, mostrando la particular estrategia de un joven para evitar posibles críticas del repartidor. En la grabación, se observa cómo simula una discapacidad física, caminando con dificultad y sin apoyar el pie derecho, al recibir un pedido de delivery en la puerta de su vivienda.
Según se explica en la publicación, el motivo detrás de esta acción es que el local donde realizó el pedido estaba apenas a tres cuadras de su casa, lo que habría motivado su insólita decisión.
Con un aspecto totalmente relajado—descalzo, sin remera y con un short negro—el joven se enfrenta al repartidor, dejando en claro que no tenía muchas ganas de salir de su casa. La situación combina lo inusual y lo cotidiano: realiza un pedido a domicilio a pesar de estar a pasos del local y busca justificar su elección para evitar comentarios o críticas.
En el video se puede ver cómo mantiene su estrategia hasta el final, sin apoyar jamás el pie derecho durante todo el intercambio.
La tensión se relaja en cuanto el repartidor entrega la bolsa con la comida y se retira. En ese momento, el joven abandona la actuación, vuelve a caminar con normalidad y suelta una risa espontánea que cierra la escena cómica. La descripción del video, “Mi novio haciéndose el rengo porque pidió por Rappi y eran tres cuadras”, da contexto y refuerza el tono humorístico de la publicación.
El video tuvo un impacto inmediato y masivo. En apenas unos días, superó el millón y medio de reproducciones, sumando más de 150.000 “me gusta” y alrededor de 500 comentarios, cifras que reflejan no solo su alcance sino también cómo escenas cotidianas pueden viralizarse y convertirse en tema de conversación en todo el país.
Los usuarios de TikTok y otras redes sociales rápidamente compartieron sus propias anécdotas y opiniones, transformando la publicación en un verdadero fenómeno de interacción digital.
Entre los comentarios más comentados, se pueden leer confesiones y relatos similares que muestran cómo el público se sintió reflejado en la situación. Un internauta contó: “Una vez me salió más barato el delivery que ir a buscarlo a una cuadra jajaja”, mientras que otro escribió: “Mi mamá va en auto al kiosco de la esquina”.
Estos comentarios no solo generan humor, sino que también evidencian un fenómeno cotidiano de comodidad y astucia urbana.
Así fue el video del joven simulando un dolor en el pie que es viral
También surgieron experiencias aún más extremas: “Yo pedía delivery y vivía enfrente al local”. Estos comentarios no solo generan humor, sino que también evidencian un fenómeno cotidiano de comodidad y astucia urbana.
La popularidad de este video demuestra que conductas que, en otro contexto, podrían parecer banales o incluso cuestionables, son capaces de atraer la atención de miles de usuarios y generar tanto debate como humor en el entorno digital. TikTok, en particular, se confirma como un espacio donde lo cotidiano puede transformarse en fenómeno viral, gracias a situaciones espontáneas y auténticas, como la protagonizada por este joven y su particular interacción con el repartidor.