Simuló estar mal del pie para no caminar tres cuadras y pedir delivery: el video explotó en TikTok

Un video reciente en TikTok despertó gran curiosidad en las redes sociales , mostrando la particular estrategia de un joven para evitar posibles críticas del repartidor . En la grabación , se observa cómo simula una discapacidad física , caminando con dificultad y sin apoyar el pie derecho , al recibir un pedido de delivery en la puerta de su vivienda .

Según se explica en la publicación , el motivo detrás de esta acción es que el local donde realizó el pedido estaba apenas a tres cuadras de su casa , lo que habría motivado su insólita decisión .

Con un aspecto totalmente relajado — descalzo , sin remera y con un short negro —el joven se enfrenta al repartidor , dejando en claro que no tenía muchas ganas de salir de su casa . La situación combina lo inusual y lo cotidiano : realiza un pedido a domicilio a pesar de estar a pasos del local y busca justificar su elección para evitar comentarios o críticas .

En el video se puede ver cómo mantiene su estrategia hasta el final , sin apoyar jamás el pie derecho durante todo el intercambio .

La tensión se relaja en cuanto el repartidor entrega la bolsa con la comida y se retira. En ese momento, el joven abandona la actuación, vuelve a caminar con normalidad y suelta una risa espontánea que cierra la escena cómica. La descripción del video, “Mi novio haciéndose el rengo porque pidió por Rappi y eran tres cuadras”, da contexto y refuerza el tono humorístico de la publicación.

El video tuvo un impacto inmediato y masivo. En apenas unos días, superó el millón y medio de reproducciones, sumando más de 150.000 “me gusta” y alrededor de 500 comentarios, cifras que reflejan no solo su alcance sino también cómo escenas cotidianas pueden viralizarse y convertirse en tema de conversación en todo el país.

Los usuarios de TikTok y otras redes sociales rápidamente compartieron sus propias anécdotas y opiniones, transformando la publicación en un verdadero fenómeno de interacción digital.

Entre los comentarios más comentados, se pueden leer confesiones y relatos similares que muestran cómo el público se sintió reflejado en la situación. Un internauta contó: “Una vez me salió más barato el delivery que ir a buscarlo a una cuadra jajaja”, mientras que otro escribió: “Mi mamá va en auto al kiosco de la esquina”.

Estos comentarios no solo generan humor, sino que también evidencian un fenómeno cotidiano de comodidad y astucia urbana.

Así fue el video del joven simulando un dolor en el pie que es viral

También surgieron experiencias aún más extremas: “Yo pedía delivery y vivía enfrente al local”. Estos comentarios no solo generan humor, sino que también evidencian un fenómeno cotidiano de comodidad y astucia urbana.

La popularidad de este video demuestra que conductas que, en otro contexto, podrían parecer banales o incluso cuestionables, son capaces de atraer la atención de miles de usuarios y generar tanto debate como humor en el entorno digital. TikTok, en particular, se confirma como un espacio donde lo cotidiano puede transformarse en fenómeno viral, gracias a situaciones espontáneas y auténticas, como la protagonizada por este joven y su particular interacción con el repartidor.