jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 17:48
Redes sociales.

Milo, el nene de 2 años que emocionó cantando "Rezo por vos" y sueña con ver a Charly García

El chico conmovió a las redes con su interpretación del clásico. Su papá, Nacho, habló sobre la repercusión del video y la pasión de su hijo por la música.

Por  Redacción de TodoJujuy
El nene de 2 años que emocionó cantando "Rezo por vos" y sueña con ver a Charly García.

Un clip de apenas unos segundos logró conquistar los corazones de miles de internautas. Milo, un nene de dos años, se volvió viral luego de que su papá compartiera un video en el que se lo ve cantando junto a él el tema “Rezo por vos”. Hoy, el pequeño sueña con conocer en persona a Charly García.

Detrás de esta historia está Juan Ignacio Bigarella, el padre del futuro fanático, quien conversó con colegas de TN para contar cómo nació la grabación y cómo ha sido la conexión de su hijo con la música desde sus primeros meses de vida.

Milo junto a su papá cantando.

El clip que se viralizó rápidamente en Instagram y TikTok muestra a Milo sentado junto a su papá, Nacho, siguiendo tanto la melodía como la letra de la canción. Aunque muchos quedaron impresionados por la habilidad natural del niño para cantar, para su familia no resultó algo sorprendente, ya que la música forma parte constante de su día a día.

Desde antes de nacer, la música ha estado presente en la vida de Milo: mientras estaba en el vientre, su mamá, Mica, le ponía rock argentino y canciones infantiles. Con el tiempo, sus padres notaron que esa exposición le generaba una conexión especial: lo tranquilizaba y lo motivaba hasta a querer experimentar con instrumentos, siguiendo los pasos de su papá.

Tras la viralización del video, numerosos usuarios en redes sociales coincidieron en que Milo debía conocer a Charly García. Motivados por esa repercusión, sus padres compartieron el sueño del niño de interpretar una canción junto al ídolo argentino: “Charly, ¿tocamos juntos?”.

Milo sueña con conocer a Charly García.

El nene vive desde que nació rodeado de música

En sus cuentas de redes, Nacho promueve lo que llama la “crianza con música”. Aunque en algún momento inició estudios para convertirse en profesor de música, finalmente no completó la carrera y hoy se desempeña como ingeniero de datos, manteniendo la música como parte esencial de la vida familiar.

Para él, la práctica de “criar con música” nunca fue un proyecto planificado, sino algo que surgió de manera espontánea dentro de la vida cotidiana de la familia. “La crianza con música es algo supernatural acá. Tanto Mica, la mamá, como yo vivimos con música, siempre suena algo”, contó.

“Milo no solamente conoce lo que escuchamos nosotros -Charly García, Spinetta, Fito Páez, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro- sino que también escucha música infantil. A él le gusta Luli Pampín, Pequeño Pez y Dúo Karma”, explicó Nacho.

Milo es fanático de la música desde bebé.

Uno de los primeros indicios de esa afinidad surgió cuando lo llevaron a un espectáculo infantil. “Era un recital de Dúo Karma en un teatro con muy poquita luz y mucha música. Conectó mucho por ese lado y nosotros veíamos que lo calmaba, le gustaba”, recordó el padre.

Con el paso de los años, la afinidad musical se hizo aún más notoria. “Después cuando fue siendo más grande, aprendiendo a hablar y demás, los pedidos fueron más claros y empezó a pedir instrumentos y querer copiar porque yo también toco en casa a veces por hobby”, relató su papá.

Además, explicó que la música forma parte de su rutina diaria de manera constante. “Intentamos incorporar canciones en los momentos cotidianos. A veces inventamos pequeñas historias o ponemos música a todo lo que hacemos: comer, ir al baño, cualquier cosa. Todo lo hacemos cantando y él se engancha completamente”, contó Nacho, el padre de Milo.

Un video de apenas unos segundos conquistó las redes.

“Estamos aprendiendo a ser padres y descubriendo el camino junto a Milo”, respondió Nacho cuando le preguntaron qué sugerencias daría a otros progenitores sobre la relevancia del arte en la infancia. Al mismo tiempo, resaltó la importancia de prestar atención a lo que realmente atrae a los niños: “Puede ser música, cualquier arte, o no. Ellos nos van a enseñar más a nosotros que nosotros a ellos”.

El video que conquistó las redes

La familia nunca imaginó que el video de Milo cantando que subieron iba a tener semejante repercusión. Según contó Bigarella, la noche en la que lo publicaron estaban reunidos en casa comentándolo entre familiares: “Estaba mi pareja, con mi suegra y dos personas más. Al otro día Mica tenía el celular explotado en TikTok”.

Desde ese instante, la repercusión del video se volvió imparable. Lo empezaron a compartir y se fue dando todo lo que se dio. Hay un montón de comentarios hermosos, de padres y no padres, diciéndonos cosas muy lindas. Eso es lo que nos llevamos de todo esto”, contó Nacho.

Más allá del boom en redes sociales, el padre de Milo aclaró que la rutina del niño con la música sigue igual que siempre. “Él ni se entera porque no le contamos nada, no entiende. Elegimos dejarlo para nosotros. Después cuando entienda más, quizás se lo diremos para reírnos juntos”, agregó.

