La abogada argentina acusada de racismo en Brasil pidió disculpas: "Lo que hice fue muy grave"

La abogada argentina Agostina Páez volvió a pronunciarse públicamente tras la denuncia por racismo que enfrenta en Brasil y difundió un mensaje en el que pidió disculpas por su conducta. La joven, que permanece en ese país mientras avanza el proceso judicial, reconoció que su reacción fue grave y aseguró que con el paso del tiempo tomó conciencia de lo ocurrido.

El pedido de disculpas fue publicado a través de un video en sus redes sociales. Allí, la abogada explicó que decidió hablar ahora luego de cambiar su defensa legal. Según contó, durante las primeras semanas del proceso su anterior abogado le había recomendado mantener silencio.

“Tenía ganas de hacerlo, pero por recomendación de mi defensa anterior no lo hacía” , sostuvo en el mensaje, en el que también confirmó que actualmente cuenta con una nueva estrategia legal.

En el video, Páez admitió su responsabilidad y expresó arrepentimiento por lo sucedido.

“Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia. Mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado”, afirmó.

Además, pidió disculpas a quienes pudieron haberse sentido afectados por su actitud.

“Les pido perdón de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas o humilladas por mi actitud. Lo lamento profundamente”, expresó.

La causa judicial en Brasil

El caso se originó tras un episodio ocurrido en un bar de Río de Janeiro, donde la joven fue acusada de realizar gestos racistas durante una discusión con empleados del lugar. El hecho generó fuerte repercusión en redes sociales y derivó en una causa judicial en la justicia brasileña.

La abogada permanece en Brasil mientras se define su situación judicial y, según explicó en su mensaje, el proceso que enfrenta la llevó a reflexionar sobre la gravedad del racismo y el impacto que pueden tener ciertas conductas.

“Este tiempo ha sido muy duro para mí, pero también me obligó a interiorizarme sobre lo que es el racismo y a revisar mis actitudes”, sostuvo.

“Antes no entendía la dimensión del racismo”

En su descargo público, Páez reconoció que antes no comprendía la magnitud del problema y que la experiencia judicial le permitió tomar conciencia.

“Por ignorancia desconocía lo que era el racismo. Ahora entiendo que no es una simple ofensa, sino algo violento para quienes lo han sufrido”, afirmó.

Mientras aguarda una resolución de la justicia brasileña, la joven continúa en ese país y busca reencauzar su defensa tras el cambio de estrategia legal.