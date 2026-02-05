jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 20:16
Río de Janeiro.

La Justicia de Brasil dictó prisión preventiva para la abogada argentina acusada de racismo

Agostina Páez, imputada por injuria racial tiene 29 años y seguirá detenida mientras avanza la causa.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Agostina Páez.&nbsp;

Agostina Páez. 

La decisión fue tomada por el Juzgado Penal N° 37 de Río de Janeiro, que hizo lugar al pedido de la fiscalía al considerar que, en libertad, la acusada podría intimidar a los testigos y entorpecer la investigación, además de existir riesgo de fuga. Hasta ahora, Páez tenía prohibido salir del país, se le había retenido el pasaporte y portaba una tobillera electrónica. Con la nueva medida, un juez deberá definir su traslado a un centro de detención.

Según la resolución judicial, la permanencia en libertad de la imputada “generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente, a las víctimas para que no presten sus testimonios ante la Justicia de manera imparcial”. Además, se advirtió que la posibilidad de abandonar Brasil “acarrearía consecuencias sumamente perjudiciales para el establecimiento de la verdad real”.

La investigación y las pruebas reunidas

De acuerdo con la fiscalía, los hechos no se limitaron a un intercambio aislado dentro del bar. Las declaraciones de las víctimas fueron corroboradas por testigos y por registros de cámaras de seguridad, que respaldan la acusación contra la abogada.

El complejo escenario que enfrenta Agostina Páez en Brasil.

En la denuncia también se detalla que Páez continuó con las ofensas racistas fuera del local, incluso luego de que los trabajadores le advirtieran que esa conducta constituía un delito en Brasil. Según consta en la causa, la acusada se habría dirigido a la cajera del bar con expresiones ofensivas y gestos discriminatorios, pese a haber sido alertada de las consecuencias legales.

La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero al considerar que existían pruebas suficientes para avanzar con la imputación. Para los fiscales, la conducta de la abogada “excedió cualquier contexto de discusión o malentendido y configuró una agresión directa con contenido discriminatorio y peyorativo”.

El mensaje de la abogada tras la decisión judicial

Luego de conocerse la orden de prisión preventiva, Agostina Páez publicó un video en redes sociales donde expresó su situación personal. En el mensaje, aseguró:

Recibí la notificación de que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica y estoy a disposición de la Justicia desde el primer día. Siento que se están vulnerando mis derechos y tengo mucho miedo”.

El episodio que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema, en el marco de una discusión al momento de pagar la cuenta. Páez había admitido que su reacción fue inapropiada, aunque sostuvo que respondió a presuntas burlas previas del personal del local. La Justicia brasileña, sin embargo, avanzó con la imputación por injuria racial y ahora profundiza el proceso con la prisión preventiva.

Embed - LA ABOGADA ARGENTINA RETENIDA EN BRASIL HABLÓ POR PRIMERA VEZ

