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5 de mayo de 2026 - 19:16
Brasil.

La Justicia dejó firme la condena a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

La Justicia de Brasil rechazó dos recursos de la defensa y confirmó la condena a seis años de prisión para Juan Darthés.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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Juan Darthés recibió un nuevo revés judicial en Brasil. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las apelaciones presentadas por su defensa y dejó firme la condena a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin.

La pena deberá cumplirse en régimen semiabierto, una modalidad que permite salir durante el día y regresar a dormir a la cárcel.

El caso se inició en 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese momento, ella tenía 16 años y Darthés 45.

La reacción de Thelma Fardin

Los abogados del actor en Brasil estarían preparando un escrito para impugnar el proceso judicial.
Condena firma a Juan Darth&eacute;s por abuso sexual a Thelma Fardin.

Condena firma a Juan Darthés por abuso sexual a Thelma Fardin.

Tras conocerse la decisión judicial, Thelma Fardin se expresó en redes sociales y agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso. “Ganamos otra vez”, escribió.

También mencionó a sus abogados y a las organizaciones que la acompañaron a lo largo de una causa que tuvo instancias judiciales en distintos países.

Amnistía Internacional Argentina celebró la resolución y consideró que se trata de un nuevo paso decisivo en un proceso histórico por violencia sexual. La organización remarcó la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género.

Un proceso judicial extenso

El recorrido del caso tuvo varios capítulos. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés. Sin embargo, esa decisión fue apelada y luego revocada el 10 de junio de 2024, cuando la Justicia brasileña dictó la condena de seis años.

Ahora, con el rechazo de los últimos recursos presentados por la defensa, la sentencia quedó ratificada.

El caso fue inédito por la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina, que intervinieron en distintas etapas del proceso.

En su descargo, Fardin sostuvo que el juicio fue “eterno” y agradeció el apoyo recibido: “Si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente”.

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