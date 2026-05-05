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5 de mayo de 2026 - 18:38
País.

Buscan urgente en Argentina a la familia de un paciente internado en Bolivia

El paciente permanece internado en Santa Cruz, Bolivia, con estado delicado. Asegura tener familiares en Tartagal, Salta.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Buscan a la familia de un paciente internado en Bolivia que tendría familiares en Tartagal.

Buscan a la familia de un paciente internado en Bolivia que tendría familiares en Tartagal.

Un hombre permanece internado en estado delicado en el Hospital Virgen de Cotoca, en Santa Cruz de Bolivia, y buscan de manera urgente a sus familiares en Argentina. Según indicó al personal médico, tendría vínculos familiares en Tartagal, en el norte de Salta.

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Está internado en Santa Cruz

El pedido de ayuda fue difundido desde Bolivia y rápidamente comenzó a circular en zonas cercanas a la frontera norte. El paciente, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, se encuentra internado en el Hospital Virgen de Cotoca, en Santa Cruz.

De acuerdo con la información difundida, el hombre habría manifestado al personal de salud que tiene familiares en Tartagal, Salta, pero hasta el momento no lograron ubicarlos.

Su estado es delicado

Desde el hospital informaron que el paciente atraviesa un cuadro delicado y necesita una cirugía urgente. Por ese motivo, el área de Trabajo Social pidió colaboración para encontrar a sus familiares o a personas que puedan aportar datos sobre su identidad.

La búsqueda se difundió a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp, especialmente en comunidades de frontera, donde muchas familias mantienen vínculos entre Argentina y Bolivia.

La falta de documentación clara complica la identificación, aunque el paciente portaría papeles bolivianos.

Cómo aportar información

Quienes puedan brindar datos deben comunicarse con el Hospital Virgen de Cotoca, área de Trabajo Social, al +591 3 976 2255.

También pueden contactar al Consulado Argentino en Santa Cruz, disponible para emergencias las 24 horas, al +591 700 90987.

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