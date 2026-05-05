Argentina-Bolivia: cuánto valen hoy $10.000 argentinos en plena crisis boliviana

La crisis económica y del combustible en Bolivia sigue generando impacto en distintos sectores del país vecino y también repercute en la frontera con Argentina, donde el movimiento comercial y el tipo de cambio son observados de cerca por quienes cruzan diariamente entre La Quiaca y Villazón.

Este martes 5 de mayo, el cambio en la frontera se ubicó en 10.000 pesos argentinos por 67 pesos bolivianos, en una jornada marcada por el paro nacional de choferes y los bloqueos vehiculares en diferentes ciudades bolivianas.

La medida de fuerza fue impulsada por la Confederación de Choferes de Bolivia en reclamo por la falta de combustible, los daños atribuidos a la gasolina y el estado de las rutas. Aunque en algunas regiones el impacto fue parcial, en ciudades como La Paz y El Alto se registraron fuertes complicaciones para circular.

Conflicto en la frontera de Argentina y Bolivia En la frontera norte argentina también hubo repercusiones. Desde Villazón informaron que el bloqueo alcanza únicamente a vehículos, mientras que el paso peatonal y el traslado de mercaderías continúan con normalidad.

En medio de este contexto, el tipo de cambio volvió a convertirse en un dato clave para comerciantes, trabajadores y viajeros que diariamente cruzan entre ambos países. En las casas de cambio y el circuito informal de frontera, la cotización suele variar según la demanda y la situación económica de Bolivia. Frontera La Quiaca - Bolivia Frontera La Quiaca - Bolivia | Argentina - Bolivia

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







