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5 de mayo de 2026 - 18:10
Cambio.

Argentina-Bolivia: cuánto valen hoy $10.000 argentinos en plena crisis boliviana

En medio del paro de choferes, los bloqueos y la crisis del combustible en Bolivia, el tipo de cambio es uno de los datos más consultados en la frontera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
la quiaca villazon frontera.jpg

La crisis económica y del combustible en Bolivia sigue generando impacto en distintos sectores del país vecino y también repercute en la frontera con Argentina, donde el movimiento comercial y el tipo de cambio son observados de cerca por quienes cruzan diariamente entre La Quiaca y Villazón.

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Este martes 5 de mayo, el cambio en la frontera se ubicó en 10.000 pesos argentinos por 67 pesos bolivianos, en una jornada marcada por el paro nacional de choferes y los bloqueos vehiculares en diferentes ciudades bolivianas.

Conflicto en la frontera de Argentina y Bolivia

En la frontera norte argentina también hubo repercusiones. Desde Villazón informaron que el bloqueo alcanza únicamente a vehículos, mientras que el paso peatonal y el traslado de mercaderías continúan con normalidad.

En medio de este contexto, el tipo de cambio volvió a convertirse en un dato clave para comerciantes, trabajadores y viajeros que diariamente cruzan entre ambos países. En las casas de cambio y el circuito informal de frontera, la cotización suele variar según la demanda y la situación económica de Bolivia.

Frontera La Quiaca - Bolivia
Frontera La Quiaca - Bolivia | Argentina - Bolivia&nbsp;

Frontera La Quiaca - Bolivia | Argentina - Bolivia

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