Argentina-Bolivia: cuánto valen hoy $10.000 argentinos en plena crisis boliviana

La crisis económica y del combustible en Bolivia sigue generando impacto en distintos sectores del país vecino y también repercute en la frontera con Argentina, donde el movimiento comercial y el tipo de cambio son observados de cerca por quienes cruzan diariamente entre La Quiaca y Villazón.
Este martes 5 de mayo, el cambio en la frontera se ubicó en 10.000 pesos argentinos por 67 pesos bolivianos, en una jornada marcada por el paro nacional de choferes y los bloqueos vehiculares en diferentes ciudades bolivianas.
La medida de fuerza fue impulsada por la Confederación de Choferes de Bolivia en reclamo por la falta de combustible, los daños atribuidos a la gasolina y el estado de las rutas. Aunque en algunas regiones el impacto fue parcial, en ciudades como La Paz y El Alto se registraron fuertes complicaciones para circular.
Conflicto en la frontera de Argentina y Bolivia
En la frontera norte argentina también hubo repercusiones. Desde Villazón informaron que el bloqueo alcanza únicamente a vehículos, mientras que el paso peatonal y el traslado de mercaderías continúan con normalidad.
En medio de este contexto, el tipo de cambio volvió a convertirse en un dato clave para comerciantes, trabajadores y viajeros que diariamente cruzan entre ambos países. En las casas de cambio y el circuito informal de frontera, la cotización suele variar según la demanda y la situación económica de Bolivia.
Frontera La Quiaca - Bolivia
Frontera La Quiaca - Bolivia | Argentina - Bolivia
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