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5 de mayo de 2026 - 10:07
Sociedad.

¿Cuándo se cobra Volver al Trabajo en mayo 2026?

El fallo de la Justicia fuerza al Gobierno nacional a sostener las transferencias destinadas al ex Potenciar Trabajo por unos $72 mil millones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia ordenó reactivar Volver al Trabajo.

La Justicia ordenó reactivar Volver al Trabajo.

Durante mayo, más de 900 mil personas inscriptas en el programa Volver al Trabajo volverán a percibir la asignación, tras una decisión de la Justicia Federal que ordenó al Gobierno reanudar los pagos. La disposición fue firmada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a restablecer el beneficio.

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De este modo, la cartera encabezada por Sandra Pettovello deberá sostener las transferencias del programa al menos hasta que exista una resolución definitiva sobre su continuidad.

Volver al Trabajo en mayo 2026.

El Gobierno había decidido discontinuar el programa con el objetivo de sustituirlo por un sistema de vouchers orientado a la capacitación laboral que, según explicó Pettovello, apuntaba a facilitar una formación con rápida inserción en el empleo formal y registrado.

No obstante, a partir del fallo judicial, ese cambio quedó suspendido y la cartera deberá sostener, por el momento, el funcionamiento del esquema vigente.

Documento oficial muestra la resolución que aprueba el Programa Volver al Trabajo (VAT), asignando $72.384.624.000 para la liquidación de fondos a sus participantes.

Fecha de cobro del plan Volver al Trabajo en mayo 2026

A diferencia de jubilaciones, pensiones y asignaciones —que se liquidan según la terminación del DNI—, el programa Volver al Trabajo suele abonarse dentro de los primeros días hábiles de cada mes. En esta oportunidad, el depósito se realizará el martes 5 de mayo, de acuerdo a lo comunicado por ANSES.

La Justicia ordenó al Gobierno a restituir pagos de la asignación.

Volver al Trabajo: cuál es el monto de la asignación en mayo 2026

En relación con los valores, no se anunciaron cambios, por lo que el monto se mantendrá sin variaciones respecto de meses anteriores. De esta manera, quienes forman parte del programa Volver al Trabajo continuarán percibiendo una suma mensual fija de $78.000, de carácter no remunerativo.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Paso a paso para consultar si cobrás Volver al Trabajo en mayo de 2026

Quienes estén inscriptos pueden consultar si tienen acreditado el pago del programa Volver al Trabajo, así como del Acompañamiento Social, mediante las aplicaciones Mi ANSES o Mi Argentina. El procedimiento es el siguiente:

  • Acceder a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.
  • Ingresar el número de CUIL junto con la Clave de la Seguridad Social cuando el sistema lo requiera.
  • Dirigirse al apartado “Mis cobros”.
  • Verificar en el listado si aparece activa la prestación “Volver al Trabajo”, donde también se indicará la fecha correspondiente de pago.

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