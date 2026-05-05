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5 de mayo de 2026 - 21:26
Policiales.

Demoraron en San Francisco de Álava a un hombre con graves antecedentes

La Policía demoró a un hombre en San Francisco de Álava. Tenía pedido de paradero y varias medidas restrictivas vigentes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El hombre fue demorado en San Francisco de Álava y trasladado a una dependencia policial.

El hombre fue demorado en San Francisco de Álava y trasladado a una dependencia policial.

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Demorado en San Francisco de Álava

El procedimiento se realizó cuando efectivos policiales desarrollaban tareas específicas de prevención en inmediaciones del barrio San Francisco de Álava, en San Salvador de Jujuy.

Durante el recorrido, los uniformados observaron a un hombre que merodeaba viviendas del sector y que, según la información policial, tenía presuntas intenciones delictivas. Ante esta situación, el personal actuante dio la voz de alto y logró interceptarlo para avanzar con su identificación.

Tenía varias medidas vigentes

Tras consultar los datos del sujeto en el sistema CIAC, los efectivos constataron que presentaba una solicitud de paradero por comparendo.

Además, registraba una prohibición de acercamiento de 100 metros, prohibición de salida del país y de la provincia, y deber de abstención. Por ese motivo, el hombre fue trasladado a una dependencia policial para realizar los trámites de rigor correspondientes.

El procedimiento fue llevado adelante por policías del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, perteneciente a la Unidad Regional 1.

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