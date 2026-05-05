Demoraron en San Francisco de Álava a un hombre con graves antecedentes

El hombre fue demorado en San Francisco de Álava y trasladado a una dependencia policial.

Un hombre fue demorado en el barrio San Francisco de Álava luego de ser interceptado por personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, dependiente de la Unidad Regional 1. Según informaron, el sujeto merodeaba domicilios de la zona y registraba múltiples medidas restrictivas vigentes.

Demorado en San Francisco de Álava El procedimiento se realizó cuando efectivos policiales desarrollaban tareas específicas de prevención en inmediaciones del barrio San Francisco de Álava, en San Salvador de Jujuy.

Durante el recorrido, los uniformados observaron a un hombre que merodeaba viviendas del sector y que, según la información policial, tenía presuntas intenciones delictivas. Ante esta situación, el personal actuante dio la voz de alto y logró interceptarlo para avanzar con su identificación.

Tenía varias medidas vigentes Tras consultar los datos del sujeto en el sistema CIAC, los efectivos constataron que presentaba una solicitud de paradero por comparendo.

Además, registraba una prohibición de acercamiento de 100 metros, prohibición de salida del país y de la provincia, y deber de abstención. Por ese motivo, el hombre fue trasladado a una dependencia policial para realizar los trámites de rigor correspondientes. El procedimiento fue llevado adelante por policías del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, perteneciente a la Unidad Regional 1.

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