Insólito robo en Pampa Blanca: entraron a un local pero se llevaron más bebidas que dinero

Insólito robo en Pampa Blanca: entraron a una barbería pero se llevaron más bebidas que dinero

Un hecho de inseguridad se registró en la localidad de Pampa Blanca, donde delincuentes ingresaron a una barbería durante la madrugada y sustrajeron bebidas y una suma de dinero en efectivo. El episodio ocurrió el jueves 2 de abril y es investigado por las autoridades.

pampa blanca.jpg Insólito robo en Pampa Blanca: entraron a una barbería pero se llevaron más bebidas que dinero Violentaron el ingreso al local Según se informó, el propietario había cerrado el comercio cerca de la medianoche, dejando el lugar en condiciones. Sin embargo, al regresar durante la mañana siguiente, constató que desconocidos habían forzado el ingreso.

Los delincuentes rompieron el candado, violentaron la puerta de una patada y dañaron la cerradura, que quedó esparcida en el piso. El hecho evidencia que actuaron con violencia para acceder al interior del local.

Qué se llevaron Una vez dentro, los autores del robo sustrajeron diversas bebidas, entre ellas gaseosas, energizantes y cervezas que se encontraban en el lugar. Además, se llevaron aproximadamente 100 mil pesos que estaban guardados en un escritorio.

De acuerdo a lo denunciado, no se registraron otros faltantes vinculados a herramientas o elementos de trabajo propios de la barbería. Denuncia y preocupación en la zona Tras el hecho, el dueño del comercio permaneció en el lugar para resguardar lo que quedó y avanzar con la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales. El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes manifestaron inquietud por la reiteración de hechos delictivos y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los comercios.

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