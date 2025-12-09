martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 19:16
Investigación.

Encontraron el cuerpo de una joven en su casa de Pampa Blanca

Una joven de 19 años fue hallada sin vida en su casa de Pampa Blanca. Investigan las causas de la muerte.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Encontraron el cuerpo de una joven en su casa de Pampa Blanca (Foto ilustrativa)

Encontraron el cuerpo de una joven en su casa de Pampa Blanca (Foto ilustrativa)

Una joven de 19 años fue hallada sin vida en su casa del barrio La Esperanza, en Pampa Blanca. Personal de la policía de esa ciudad y forenses se acercaron a la casa para verificar las condiciones que presentaba el cuerpo.

La primera hipótesis es que la joven se habría quitado la vida, pero el equipo especializado forense trabajó en el lugar del hallazgo para determinar los causales del deceso y encontrar pruebas que indiquen datos de la situación.

Mientras trabajan buscando posibles testigos que puedan aportar datos en medio de la convulsionada situación que vivió la zona, se trabaja en descartar que hayan ocurrido otras situaciones, por lo que por ahora ninguna hipótesis está descartada.

Policía de Pampa Blanca
Polic&iacute;a de Pampa Blanca

Policía de Pampa Blanca

Dónde pedir ayuda en Jujuy

El suicidio es un problema complejo en el que intervienen todo tipo de factores como los psicológicos, ambientales, sociales y también biológicos. Se han determinado algunas causas que influyen en las conductas suicidas del individuo.

  • 0800 888 4767 - Opción 1 Salud Mental - Lunes a domingos 24 horas
  • Emergencia SAME 107 Salud Mental - las 24 horas
  • Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” - Guardia 24 horas lunes a domingos
  • Hospital Pablo Soria - Guardia 24 horas lunes a domingos
  • Centro de Especialidades Norte - Guardia 24 horas lunes a domingos
  • Hospital Snopek – Centro de Especialidades Sur - Guardia 24 horas lunes a domingos
  • Hospital Sequeiros - Guardia lunes a domingos
  • Hospital San Roque - Guardia 8 a 24 horas lunes a domingos
  • Hospital Oscar Orías – Libertador Gral. San Martín - Guardia 8 a 20 horas viernes, sábados, domingos y feriados
  • Hospital Guillermo Paterson – San Pedro - Guardia psiquiatría de lunes a domingos, guardia de psicología 8 a 20 horas viernes, sábados, domingos y feriados
  • Hospital La Mendieta – La Mendieta - Guardia de psiquiatría de lunes a domingos
  • Hospital Dr. Salvador Mazza – Tilcara - Guardia 8 a 20 horas viernes, sábados, domingos y feriados
  • Hospital Gallardo Guardia de Salud Mental – Palpalá - Guardia 24 horas psicólogos, psiquiatría, enfermería de lunes a domingos
  • Hospital Zabala Guardia de Salud Mental – Perico - Guardia de Psicología de 8 a 20 horas lunes a domingos y feriados
  • Hospital Arroyabe Guardia de Salud Mental – El Carmen - Guardia de psiquiatría y activa psicología de lunes a domingos
  • Hospital Jorge Uro – La Quiaca - Guardias activas 8 a 20 horas sábados, domingos y feriados
  • Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541
  • El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] - lunes a viernes de 8 a 20 horas

También se puede acudir a:

  • Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]
  • Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy
  • Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]
  • Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834
  • Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]
  • Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010
  • Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]

