viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 20:23
Fútbol.

Torneo Regional Amateur: Deportivo Pampa Blanca derrotó a Altos Hornos Zapla

En el último suspiro, el equipo de Pampa Blanca venció al Merengue con un gol agónico que le permitió retener los tres puntos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Choque de jujeños.

Choque de jujeños.

Por la Zona 2 de la Región Norte del Torneo Regional Amateur, Deportivo Pampa Blanca le ganó a Altos Hornos Zapla por 2 a 1 en el estadio Plinio Zabala.

Daniel Oquendo abrió el marcador para el local a los 18 del primer tiempo. Recién en el segundo, el Merengue reaccionó cuando Ulises Virreyra igualó el marcador de penal a los 2 minutos de juego.

Cuando el partido se moría, en el minuto 11 de adición, Rivero aprovechó errores de la defensa de Zapla y le dio el triunfo a Pampa Blanca.

image
Torneo Regional Amateur: Deportivo Pampa Blanca ante Altos Hornos Zapla.

Torneo Regional Amateur: Deportivo Pampa Blanca ante Altos Hornos Zapla.

Cómo sigue la fecha 3 de los jujeños en el Torneo Regional Amateur

Zona 1

La Zona 1 del Torneo Regional Amateur 2025/26 tendrá acción el domingo 2 de noviembre, con dos encuentros que prometen intensidad.

En Maimará, la Unión Deportiva Maimará recibirá a Deportivo Luján desde las 17:00, en un cruce clave para ambos conjuntos que necesitan sumar para acercarse al líder.

image
Talleres de Perico con puntaje ideal en el Torneo Regional amateur - foto de Prensa Oficial

Talleres de Perico con puntaje ideal en el Torneo Regional amateur - foto de Prensa Oficial

Más tarde, en Perico, Talleres buscará continuar con su buen momento cuando enfrente a Racing de Ojo de Agua, desde las 20:00 horas, en el estadio “Plinio Zabala”. El conjunto periqueño lidera la zona con 6 puntos y llega con la motivación de dos victorias consecutivas.

Posiciones

  • Talleres de Perico – 6 pts
  • Unión Maimará – 3 pts
  • Racing de Ojo de Agua – 1 pt
  • Deportivo Luján – 1 pt

Zona 2

Tras el triunfo de Pampa Blanca ante el Merengue, el domingo, desde las 17:00 horas, Deportivo Monterrico Sur será local ante Sportivo Rivadavia de El Carmen. Los de Monterrico intentarán sumar de a tres para no perderle pisada al “Merengue” palpaleño.

Posiciones

  • Altos Hornos Zapla – 6 pts (3pj)
  • Deportivo Pampa Blanca – 4 pt (3pj)
  • Monterrico Sur – 3 pts (2pj)
  • Sportivo Rivadavia – 1 pt (2pj)

Zona 3

En la Zona 3, el panorama está parejo con Defensores de Yuto y Atlético San Pedro compartiendo la cima con 4 puntos cada uno.

El domingo, desde las 16:45, Mitre de Calilegua recibirá a Parapetí de San Pedro, en un duelo clave por los primeros puntos para ambos equipos.

Más tarde, Atlético San Pedro será local ante Defensores de Yuto a las 20:30, en uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Posiciones

  • Defensores de Yuto – 4 pts
  • Atlético San Pedro – 4 pts
  • Mitre de Calilegua – 1 pt
  • Parapetí de San Pedro – 1 pt

