Torneo Regional Amateur: Deportivo Pampa Blanca derrotó a Altos Hornos Zapla

Por la Zona 2 de la Región Norte del Torneo Regional Amateur, Deportivo Pampa Blanca le ganó a Altos Hornos Zapla por 2 a 1 en el estadio Plinio Zabala.
En el último suspiro, el equipo de Pampa Blanca venció al Merengue con un gol agónico que le permitió retener los tres puntos.
Daniel Oquendo abrió el marcador para el local a los 18 del primer tiempo. Recién en el segundo, el Merengue reaccionó cuando Ulises Virreyra igualó el marcador de penal a los 2 minutos de juego.
Cuando el partido se moría, en el minuto 11 de adición, Rivero aprovechó errores de la defensa de Zapla y le dio el triunfo a Pampa Blanca.
La Zona 1 del Torneo Regional Amateur 2025/26 tendrá acción el domingo 2 de noviembre, con dos encuentros que prometen intensidad.
En Maimará, la Unión Deportiva Maimará recibirá a Deportivo Luján desde las 17:00, en un cruce clave para ambos conjuntos que necesitan sumar para acercarse al líder.
Más tarde, en Perico, Talleres buscará continuar con su buen momento cuando enfrente a Racing de Ojo de Agua, desde las 20:00 horas, en el estadio “Plinio Zabala”. El conjunto periqueño lidera la zona con 6 puntos y llega con la motivación de dos victorias consecutivas.
Posiciones
Tras el triunfo de Pampa Blanca ante el Merengue, el domingo, desde las 17:00 horas, Deportivo Monterrico Sur será local ante Sportivo Rivadavia de El Carmen. Los de Monterrico intentarán sumar de a tres para no perderle pisada al “Merengue” palpaleño.
Posiciones
En la Zona 3, el panorama está parejo con Defensores de Yuto y Atlético San Pedro compartiendo la cima con 4 puntos cada uno.
El domingo, desde las 16:45, Mitre de Calilegua recibirá a Parapetí de San Pedro, en un duelo clave por los primeros puntos para ambos equipos.
Más tarde, Atlético San Pedro será local ante Defensores de Yuto a las 20:30, en uno de los encuentros más esperados de la jornada.
Posiciones
