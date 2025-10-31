Torneo Regional Amateur: Deportivo Pampa Blanca derrotó a Altos Hornos Zapla

Por la Zona 2 de la Región Norte del Torneo Regional Amateur , Deportivo Pampa Blanca le ganó a Altos Hornos Zapla por 2 a 1 en el estadio Plinio Zabala.

Daniel Oquendo abrió el marcador para el local a los 18 del primer tiempo. Recién en el segundo, el Merengue reaccionó cuando Ulises Virreyra igualó el marcador de penal a los 2 minutos de juego.

Cuando el partido se moría, en el minuto 11 de adición, Rivero aprovechó errores de la defensa de Zapla y le dio el triunfo a Pampa Blanca.

La Zona 1 del Torneo Regional Amateur 2025/26 tendrá acción el domingo 2 de noviembre , con dos encuentros que prometen intensidad.

En Maimará, la Unión Deportiva Maimará recibirá a Deportivo Luján desde las 17:00, en un cruce clave para ambos conjuntos que necesitan sumar para acercarse al líder.

image Talleres de Perico con puntaje ideal en el Torneo Regional amateur - foto de Prensa Oficial

Más tarde, en Perico, Talleres buscará continuar con su buen momento cuando enfrente a Racing de Ojo de Agua, desde las 20:00 horas, en el estadio “Plinio Zabala”. El conjunto periqueño lidera la zona con 6 puntos y llega con la motivación de dos victorias consecutivas.

Posiciones

Talleres de Perico – 6 pts

Unión Maimará – 3 pts

Racing de Ojo de Agua – 1 pt

Deportivo Luján – 1 pt

Zona 2

Tras el triunfo de Pampa Blanca ante el Merengue, el domingo, desde las 17:00 horas, Deportivo Monterrico Sur será local ante Sportivo Rivadavia de El Carmen. Los de Monterrico intentarán sumar de a tres para no perderle pisada al “Merengue” palpaleño.

Posiciones

Altos Hornos Zapla – 6 pts (3pj)

Deportivo Pampa Blanca – 4 pt (3pj)

Monterrico Sur – 3 pts (2pj)

Sportivo Rivadavia – 1 pt (2pj)

Zona 3

En la Zona 3, el panorama está parejo con Defensores de Yuto y Atlético San Pedro compartiendo la cima con 4 puntos cada uno.

El domingo, desde las 16:45, Mitre de Calilegua recibirá a Parapetí de San Pedro, en un duelo clave por los primeros puntos para ambos equipos.

Más tarde, Atlético San Pedro será local ante Defensores de Yuto a las 20:30, en uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Posiciones