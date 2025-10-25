sábado 25 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025 - 16:00
Refuerzo.

Talleres de Perico sumaría una figura del ascenso para el Torneo Regional Amateur

El experimentado delantero salteño Diego Magno se suma a Talleres de Perico para aportar sus goles y experiencia en el complicado Torneo Regional Amateur.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Diego Magno se sumaría a Talleres de Perico para el Torneo Regional Amateur

Diego Magno se sumaría a Talleres de Perico para el Torneo Regional Amateur

Magno se reencontrará en Talleres con Juan Cruz Huichulef, compañero en Central Norte durante el ascenso a la Primera Nacional. Esta incorporación forma parte de la estrategia del club jujeño de reforzar su plantel con jugadores con experiencia en torneos federales.

Trayectoria y clubes de Diego Magno

Diego Leandro Magno nació el 5 de agosto de 1984 en El Carril, Salta. Comenzó su carrera en clubes locales como Sportivo El Carril y Atlético Chicoana. En 2008 dio el salto a Central Norte, equipo en el que protagonizó ascensos importantes: del Argentino B al Argentino A en 2010, y del Federal A a la Primera Nacional en 2024. En este club disputó más de 300 partidos oficiales y anotó más de 60 goles, convirtiéndose en uno de sus máximos referentes históricos.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-25T155654.105

Además, tuvo pasos por Sol de América de Formosa, Chaco For Ever de Resistencia y Central Norte de Salta antes de su reciente llegada a Talleres de Perico. Su trayectoria en estos clubes refleja una amplia experiencia en el fútbol regional y federal.

La incorporación de Magno busca aportar experiencia y potencia ofensiva al equipo, en la búsqueda de un desempeño destacado en el Torneo Regional Amateur. Talleres de Perico continúa reforzando su plantilla para afrontar con mayores posibilidades el certamen regional y busca consolidar su proyecto deportivo con jugadores de trayectoria comprobada.

Esta noticia confirma la intención del club de Perico de mantenerse competitivo y potenciar su rendimiento en el fútbol amateur federado argentino.

