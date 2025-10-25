Torneo Regional Amateur: todos los resultados de la 2da fecha para los clubes jujeños

Talleres de Perico con puntaje ideal en el Torneo Regional amateur - foto de Prensa Oficial

El Torneo Regional Amateur 2025/2026 continúa su desarrollo tras el inicio del pasado domingo 19 de octubre , y esta semana se disputará la segunda fecha , adelantando los encuentros debido a las Elecciones del domingo 26 de octubre .

La segunda fecha del Torneo Regional Amateur dejó emociones fuertes, muchos goles y grandes actuaciones individuales. Talleres de Perico fue el gran protagonista al aplastar a Unión Deportiva Maimará por 11 a 1 , mientras que Altos Hornos Zapla, Monterrico Sur, Defensores de Yuto y Atlético San Pedro también sumaron victorias importantes.

Talleres no tuvo piedad y firmó una goleada histórica en Perico. Fabián Rivero fue la figura con tres goles (2 pt., 12 pt. y 38 st.), acompañado por los goles de Mariano Arroyo, Cristian Farías, Julián Ramírez, Rafael Ríos, Marcos Coria (x3) y Enzo Justiniano. Ulises Gregorio descontó para la visita.

Racing de Ojo de Agua ( La Quiaca) 0 – 0 Deportivo Luján (Jujuy)

Partido cerrado y sin goles en La Quiaca. Ambos equipos repartieron puntos en un duelo muy parejo.

ZONA 2

Deportivo Pampa Blanca 2 – 3 Deportivo Monterrico Sur

En un partidazo, Monterrico Sur dio vuelta el marcador y se llevó una valiosa victoria. Esteban Benavídez, Gabriel Méndez y Maximiliano López anotaron para el conjunto visitante. Leandro Suárez y Alexis Reyes marcaron para Pampa Blanca.

Altos Hornos Zapla (Palpalá) 3 – 1 Sportivo Rivadavia (El Carmen)

Zapla hizo valer su localía con un triplete de Ulises Virreyra, su gran figura. Gonzalo Santillán descontó para el equipo carmense.

ZONA 3

Atlético San Pedro 3 – 0 Mitre (Calilegua)

Contundente triunfo del Millonario, que superó con claridad a Mitre. Los goles fueron de Alexis Franco, Lautaro Gurrieri y Sebastián Barco.

Defensores (Yuto) 4 – 1 Parapetí (San Pedro de Jujuy)

Defensores piso fuerte y ganó de local . Marcaron Brian Palavecino, Alan San Roque, Martín Parada y Jonathan Domínguez. José Farfán descontó para Parapetí