25 de octubre de 2025 - 13:49
Fútbol.

Torneo Regional Amateur: todos los resultados de la 2da fecha para los clubes jujeños

Se disputó la segunda fecha entre el jueves y el viernes, teniendo en cuenta que mañana, domingo 26 de octubre, se realizarán las Elecciones en todo el país.

Por  Agustín Weibel
Talleres de Perico con puntaje ideal en el Torneo Regional amateur - foto de Prensa Oficial

Talleres de Perico con puntaje ideal en el Torneo Regional amateur - foto de Prensa Oficial 

El Torneo Regional Amateur 2025/2026 continúa su desarrollo tras el inicio del pasado domingo 19 de octubre, y esta semana se disputará la segunda fecha, adelantando los encuentros debido a las Elecciones del domingo 26 de octubre.

Talleres de Perico vs Deportivo Luján (Foto: prensa Club Deportivo Luján)
Fútbol.

Talleres de Perico le ganó a Deportivo Luján por el Torneo Regional Amateur
Diego Magno se sumaría a Talleres de Perico para el Torneo Regional Amateur
Refuerzo.

Talleres de Perico sumaría una figura del ascenso para el Torneo Regional Amateur

Torneo Regional Amateur: todos los resultados de la 2da fecha para los clubes jujeños

La segunda fecha del Torneo Regional Amateur dejó emociones fuertes, muchos goles y grandes actuaciones individuales. Talleres de Perico fue el gran protagonista al aplastar a Unión Deportiva Maimará por 11 a 1, mientras que Altos Hornos Zapla, Monterrico Sur, Defensores de Yuto y Atlético San Pedro también sumaron victorias importantes.

ZONA 1

Talleres (Perico) 11 – 1 Unión Deportiva Maimará

Talleres no tuvo piedad y firmó una goleada histórica en Perico. Fabián Rivero fue la figura con tres goles (2 pt., 12 pt. y 38 st.), acompañado por los goles de Mariano Arroyo, Cristian Farías, Julián Ramírez, Rafael Ríos, Marcos Coria (x3) y Enzo Justiniano. Ulises Gregorio descontó para la visita.

Racing de Ojo de Agua ( La Quiaca) 0 – 0 Deportivo Luján (Jujuy)

Partido cerrado y sin goles en La Quiaca. Ambos equipos repartieron puntos en un duelo muy parejo.

image
Buen empate de Luján en La Quiaca - Foto de Prensa Oficial del Club Luján

Buen empate de Luján en La Quiaca - Foto de Prensa Oficial del Club Luján

ZONA 2

Deportivo Pampa Blanca 2 – 3 Deportivo Monterrico Sur

En un partidazo, Monterrico Sur dio vuelta el marcador y se llevó una valiosa victoria. Esteban Benavídez, Gabriel Méndez y Maximiliano López anotaron para el conjunto visitante. Leandro Suárez y Alexis Reyes marcaron para Pampa Blanca.

Altos Hornos Zapla (Palpalá) 3 – 1 Sportivo Rivadavia (El Carmen)

Zapla hizo valer su localía con un triplete de Ulises Virreyra, su gran figura. Gonzalo Santillán descontó para el equipo carmense.

image
Zapla ganó y se acomodó - Foto de prensa oficial

Zapla ganó y se acomodó - Foto de prensa oficial

ZONA 3

Atlético San Pedro 3 – 0 Mitre (Calilegua)

Contundente triunfo del Millonario, que superó con claridad a Mitre. Los goles fueron de Alexis Franco, Lautaro Gurrieri y Sebastián Barco.

Defensores (Yuto) 4 – 1 Parapetí (San Pedro de Jujuy)

Defensores piso fuerte y ganó de local . Marcaron Brian Palavecino, Alan San Roque, Martín Parada y Jonathan Domínguez. José Farfán descontó para Parapetí

Por  Cristian Almazán

