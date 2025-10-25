sábado 25 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025 - 09:38
Fútbol.

Con tres goles de Ulises Virreyra, Zapla le ganó a Sportivo Rivadavia en el Torneo Regional Amateur

Altos Hornos Zapla logró otra victoria importante en el Torneo Regional Amateur. Venció 3-1 a Sportivo Rivadavia en el Estadio Emilio Fabrizzi.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Zapla le ganó a Sportivo Rivadavia

Zapla le ganó a Sportivo Rivadavia 

Torneo Regional Amateur.
Fecha 2.

Torneo Regional Amateur: días y horarios de los partidos de los clubes jujeños
Unión Maimará ganó en el debut del Torneo Regional Amateur (Foto: Guille Tito)
Fútbol.

Los resultados de la fecha 1 del Torneo Regional Amateur

El único tanto de Sportivo Rivadavia fue convertido por Gonzalo Santillán. En la próxima fecha, el Merengue visitará a Deportivo Pampa Blanca, mientras que los carmenses se medirán ante Monterrico Sur por la tercera jornada.

image

Otros resultados de la segunda fecha del Torneo Regional Amateur

Talleres de Perico vs. Unión Maimará

El equipo del Club Talleres de Perico goleó a Unión Deportiva Maimará en la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur jugado en el estadio "Plinio Zabala".

El triunfo del expreso fue por 11 - 1. Los goles fueron: Fabián Rivero x3, Mariano Arroyo, Cristian Farias, Julián Ramírez, Rafael Ríos, Marcos Coria x3, Enzo Justiniano.

Racing de La Quiaca vs. Deportivo Luján

Deportivo Luján sumó su primer punto en el Torneo Regional Federal Amateur, al igualar sin goles ante Racing de Ojo de Agua en el Centro de Alto Rendimiento de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

Racing de La Quiaca vs. Deportivo Luján

Defensores de Yuto vs. Parapetí de San Pedro

El Club Parapetí cayó por 4 a 1 en su visita a Defensores de Yuto, en el encuentro por la segunda fecha de la Zona 3 Región Norte del Torneo Regional Federal Amaterur.

Atlético San Pedro vs. Mitre de Calilegua

Por la segunda fecha de la zona 3, el Club Atlético San Pedro venció a Mitre de Calilegua 3 a 0. Los goles del local los marcaron: Alexis Franco, Lautaro Gurrieri y Sebastian Barco.

Pampa Blanca vs. Monterrico Sur

Con gol de Maxi López sobre el final Monterrico Sur logró cosechar sus primeros 3 puntos en el Torneo Regional Federal Amaterur. Los sureños vencieron 3-2 a Deportivo Pampa Blanca. Los goles fueron marcados por: Leandro Suarez y Alexis Reyes para Deportivo Pampa Blanca, mientras que Esteban Benavidez, Gabriel Mendez y Maxi López, anotaron para Monterrico Sur.

