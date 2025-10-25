Con tres goles de Ulises Virreyra, Zapla le ganó a Sportivo Rivadavia en el Torneo Regional Amateur

Por la segunda fecha del Torneo Regional Amateur, Altos Hornos Zapla recibió a Sportivo Rivadavia en el Estadio Emilio Fabrizzi y consiguió un triunfo clave. El equipo dirigido por Facundo Zamarian se impuso por 3-1, con una destacada actuación de Ulises Virreyra, autor de los tres goles del conjunto palpaleño.
El único tanto de Sportivo Rivadavia fue convertido por Gonzalo Santillán. En la próxima fecha, el Merengue visitará a Deportivo Pampa Blanca, mientras que los carmenses se medirán ante Monterrico Sur por la tercera jornada.
Otros resultados de la segunda fecha del Torneo Regional Amateur
Talleres de Perico vs. Unión Maimará
El equipo del Club Talleres de Perico goleó a Unión Deportiva Maimará en la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur jugado en el estadio "Plinio Zabala".
El triunfo del expreso fue por 11 - 1. Los goles fueron: Fabián Rivero x3, Mariano Arroyo, Cristian Farias, Julián Ramírez, Rafael Ríos, Marcos Coria x3, Enzo Justiniano.
Racing de La Quiaca vs. Deportivo Luján
Deportivo Luján sumó su primer punto en el Torneo Regional Federal Amateur, al igualar sin goles ante Racing de Ojo de Agua en el Centro de Alto Rendimiento de la ciudad fronteriza de La Quiaca.
Defensores de Yuto vs. Parapetí de San Pedro
El Club Parapetí cayó por 4 a 1 en su visita a Defensores de Yuto, en el encuentro por la segunda fecha de la Zona 3 Región Norte del Torneo Regional Federal Amaterur.
Atlético San Pedro vs. Mitre de Calilegua
Por la segunda fecha de la zona 3, el Club Atlético San Pedro venció a Mitre de Calilegua 3 a 0. Los goles del local los marcaron: Alexis Franco, Lautaro Gurrieri y Sebastian Barco.
Pampa Blanca vs. Monterrico Sur
Con gol de Maxi López sobre el final Monterrico Sur logró cosechar sus primeros 3 puntos en el Torneo Regional Federal Amaterur. Los sureños vencieron 3-2 a Deportivo Pampa Blanca. Los goles fueron marcados por: Leandro Suarez y Alexis Reyes para Deportivo Pampa Blanca, mientras que Esteban Benavidez, Gabriel Mendez y Maxi López, anotaron para Monterrico Sur.
