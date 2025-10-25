Independiente Rivadavia eliminó a River por penales y es finalista de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia metió batacazo este viernes e hizo historia al pasar a la final de la Copa Argentina 2025 con un triunfo por penales sobre River por 4-3, luego de empatar 0-0 en un trámite signado por un temporal que hasta motivó un entretiempo de 48 minutos.

El conjunto de Marcelo Gallardo sumó otra derrota y pudo capitalizar su mejoría en las series desde los doce pasos: a la hora de la definición, Ezequiel Centurión frustró a Miguel Borja y Giuliano Galoppo desperdició su tiro lanzándolo afuera; en la Lepra solo erró Leonard Costa y en el final no falló Sebastián Villa para sellar el pase a la final.

Argentinos Juniors será el rival de Independiente Rivadavia en la final del torneo nacional.

image Resumen del partido El entretiempo se demoró casi 50 minutos, debido a la lluvia que azotó a la capital cordobesa cuando estaba por terminar el primer período. Luego de una larga espera, el árbitro Andrés Gariano decidió que se reanuden las acciones, aunque el resultado se mantuvo inalterable.

Durante los 90 minutos reglamentarios, River desplegó su habitual estrategia ofensiva. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo el control del balón, generó numerosas oportunidades claras de gol y logró acercarse con insistencia al arco rival. Sin embargo, las imprecisiones en la definición y la destacada actuación del arquero rival mantuvieron el marcador en cero, dejando al “Millonario” con la frustración de no haber podido abrir el juego en tiempo regular. Ya en los penales, ambos equipos convirtieron y fallaron sus intentos, pero finalmente Villa, con sangre fría, sentenció la serie y le dio a Independiente de Rivadavia un logro histórico.

