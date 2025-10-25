sábado 25 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de octubre de 2025 - 12:38
Fútbol.

Liga Jujeña: Belgrano tiene nuevo entrenador

El decano oficializó a Horacio “Matute” Farjat como su nuevo entrenador, con la mira puesta en los desafíos del Promocional y la Copa Federación. Lo acompañará su padre, el histórico “Tata” Farjat

Por  Agustín Weibel
Matute Farjat es el nuevo entrenador de Belgrano&nbsp;

Matute Farjat es el nuevo entrenador de Belgrano 

La Comisión Directiva de General Belgrano decidió apostar por la experiencia y el sentido de pertenencia. El flamante cuerpo técnico, encabezado por Horacio “Matute” Farjat, buscará potenciar al plantel de cara al cierre de la temporada actual y preparar el camino para la competencia 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol.

Lee además
Gimnasia deJujuy campeón del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy y Palermo campeones del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol
Belgrano le ganó a Boca Juniors por 2 a 1 en la Bombonera
Torneo Clausura.

Belgrano le ganó a Boca Juniors en la Bombonera

Liga Jujeña: Belgrano tiene nuevo entrenador

General Belgrano ya tiene nuevo conductor. La dirigencia del club confirmó que Horacio “Matute” Farjat será el encargado de dirigir al primer equipo durante el tramo final del año y en la próxima temporada liguista. La decisión se tomó ante la necesidad de reordenar el plantel y encarar con ambición los compromisos que se aproximan.

Farjat es un viejo conocido de la institución: dio sus primeros pasos como entrenador en las divisiones formativas del club antes de continuar su carrera en entidades reconocidas del fútbol jujeño como Altos Hornos Zapla, Sportivo Rivadavia y Ciudad de Nieva, entre otras.

En su reciente paso por el León de Nieva, fue uno de los protagonistas del último campeonato local, alcanzando las semifinales luego de una destacada campaña.

El proyecto deportivo contará también con la presencia de su padre, el “Tata” Farjat, quien aportará su vasta trayectoria y conocimiento del fútbol regional. Juntos, planifican un Belgrano competitivo y con una identidad clara dentro y fuera del campo de juego.

El cuerpo técnico ya comenzó a trabajar pensando en dos competencias clave: el Torneo Promocional, que iniciará el 31 de octubre, y la Copa Federación, prevista para noviembre. En este último certamen, el club deberá conformar un selectivo Sub-23, lo que representará una oportunidad para renovar y refrescar el plantel.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy y Palermo campeones del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol

Belgrano le ganó a Boca Juniors en la Bombonera

Ajustada victoria por 2 a 1 de Belgrano

Disturbios en las oficinas del ANDIS: aún no se aplica la ley de emergencia en discapacidad

Talleres de Perico sumaría una figura del ascenso para el Torneo Regional Amateur

Lo que se lee ahora
Diego Magno se sumaría a Talleres de Perico para el Torneo Regional Amateur
Refuerzo.

Talleres de Perico sumaría una figura del ascenso para el Torneo Regional Amateur

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Fuerte tormenta en el AMBA: calles bajo agua, cortes de luz y más de 100 milímetros de lluvia
Temporal.

Fuerte tormenta en el AMBA: calles bajo agua, cortes de luz y más de 100 milímetros de lluvia

Inundación en Buenos Aires.
Trágico.

Un taxista murió en su auto durante la inundación en Buenos Aires

Tiempo en Jujuy
Atención.

Bajan las temperaturas en Jujuy y anuncian lluvias: así estará el tiempo el domingo de las elecciones

Ley seca por la veda de las elecciones 2025.
Política.

Elecciones 2025: ¿Hasta qué hora se puede comprar alcohol por la veda electoral?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel