Argentina vs. Guatemala en La Bombonera: entradas, precios y cómo conseguirlas

La Selección jugará en La Bombonera este 31 de marzo, luego de que se cayera la Finalissima con España.
La Selección Argentina disputará un amistoso ante Guatemala national football team el martes 31 de marzo en La Bombonera. Tras la cancelación de la Finalissima frente a España y del duelo ante Qatar debido al conflicto en Medio Oriente, el equipo nacional realizará una preparación de 10 días en el país antes de medirse con el conjunto centroamericano.
El Estadio Monumental no estará disponible por los recitales de AC/DC, por lo que el encuentro se llevará a cabo en el estadio de Boca Juniors.
Ese escenario guarda un recuerdo positivo para la Selección Argentina, ya que allí disputó su último partido previo al Mundial que culminó con la obtención de la tercera estrella. Además, se informará próximamente cuándo saldrán a la venta las entradas y los canales habilitados para adquirirlas.
Entradas de Argentina vs. Guatemala: cuándo se venden y dónde comprar
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó de manera oficial el inicio de la venta de entradas. Tomando como referencia partidos previos, se estima que los tickets podrían ponerse a la venta aproximadamente una semana antes del encuentro, es decir, alrededor del martes 24/3, aunque aún resta la confirmación formal.
Lo que ya está definido es que la adquisición se realizará a través del sitio Deportick (deportick.com), con un límite de hasta cuatro entradas generales por cada usuario.
Precios de las entradas para Argentina vs. Guatemala
Tomando como referencia el partido frente a Venezuela national football team disputado el pasado 4 de septiembre por Eliminatorias, los valores serían los siguientes: