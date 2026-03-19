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19 de marzo de 2026 - 12:17
Deportes.

Argentina vs. Guatemala en La Bombonera: entradas, precios y cómo conseguirlas

La Selección jugará el 31 de marzo ante el conjunto centroamericano, en un amistoso que llega tras la cancelación de la Finalissima y del duelo frente a Qatar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Selección jugará en La Bombonera este 31 de marzo, luego de que se cayera la Finalissima con España.

La Selección jugará en La Bombonera este 31 de marzo, luego de que se cayera la Finalissima con España.

La Selección Argentina disputará un amistoso ante Guatemala national football team el martes 31 de marzo en La Bombonera. Tras la cancelación de la Finalissima frente a España y del duelo ante Qatar debido al conflicto en Medio Oriente, el equipo nacional realizará una preparación de 10 días en el país antes de medirse con el conjunto centroamericano.

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El Estadio Monumental no estará disponible por los recitales de AC/DC, por lo que el encuentro se llevará a cabo en el estadio de Boca Juniors.

La imagen que publicó la AFA para dar a conocer el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala.

Ese escenario guarda un recuerdo positivo para la Selección Argentina, ya que allí disputó su último partido previo al Mundial que culminó con la obtención de la tercera estrella. Además, se informará próximamente cuándo saldrán a la venta las entradas y los canales habilitados para adquirirlas.

Argentina y Guatemala se verán las caras el 31 de marzo.

Entradas de Argentina vs. Guatemala: cuándo se venden y dónde comprar

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó de manera oficial el inicio de la venta de entradas. Tomando como referencia partidos previos, se estima que los tickets podrían ponerse a la venta aproximadamente una semana antes del encuentro, es decir, alrededor del martes 24/3, aunque aún resta la confirmación formal.

Lo que ya está definido es que la adquisición se realizará a través del sitio Deportick (deportick.com), con un límite de hasta cuatro entradas generales por cada usuario.

lionel scaloni seleccion argentina

Precios de las entradas para Argentina vs. Guatemala

Tomando como referencia el partido frente a Venezuela national football team disputado el pasado 4 de septiembre por Eliminatorias, los valores serían los siguientes:

  • Popular - $90.000
  • Popular menores - $29.000
  • Platea normal - entre $158.000 y $260.000
  • Platea VIP - entre $320.000 y $480.000

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