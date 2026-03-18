miércoles 18 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de marzo de 2026 - 11:04
Deportes.

La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

El último amistoso de la Selección argentina tiene sede confirmada. Será el 31 de marzo en la Bombonera ante Guatemala. La información la confirmó la AFA.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

La Selección Argentina disputará su último partido amistoso en el país antes del Mundial 2026 frente a Guatemala. El encuentro se jugará el martes 31 de marzo en el estadio La Bombonera, según confirmó la AFA.

Lee además
confirmaron el ultimo ranking fifa del 2025: que puesto ocupa la seleccion argentina
Deportes.

Confirmaron el último ranking FIFA del 2025: qué puesto ocupa la Selección Argentina
racing sorprende en el mercado de pases: contrato a una figura de la seleccion argentina
Bomba.

Racing sorprende en el mercado de pases: contrató a una figura de la Selección Argentina

Este compromiso servirá como despedida del equipo antes de viajar a Estados Unidos, donde continuará su preparación de cara a la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera
La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

Cambio de planes tras la cancelación de la Finalissima

La organización del amistoso se dio luego de la suspensión de la Finalissima frente a España, que estaba prevista para el 27 de marzo en Qatar. El partido no pudo concretarse debido a la falta de acuerdo entre las federaciones para definir una sede alternativa, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.

Ante este escenario, la AFA actuó rápidamente y cerró el duelo ante Guatemala para no perder ritmo de competencia en la última fecha FIFA previa al Mundial.

Por qué se eligió la Bombonera

La elección del estadio de Boca Juniors no fue casual. El Monumental, cancha de River Plate, quedó descartado debido a una serie de recitales de la banda AC/DC programados entre el 23 y el 31 de marzo.

Además, la Bombonera ya fue escenario del último partido de despedida antes del Mundial de Qatar 2022, cuando la Albiceleste goleó 3-0 a Venezuela.

La planificación del cuerpo técnico

El entrenador Lionel Scaloni tiene previsto que el plantel se entrene durante toda la semana en el predio de Ezeiza y luego dispute este amistoso para mantener la actividad antes del inicio del torneo.

El último partido oficial del combinado nacional fue el 14 de noviembre de 2025, con victoria 2-0 ante Angola.

Historial positivo en la Bombonera

A lo largo de su historia, la Selección argentina jugó 36 partidos en la Bombonera, con un saldo ampliamente favorable: 25 victorias, 8 empates y apenas 3 derrotas.

El antecedente más reciente en ese estadio fue en 2024, cuando el equipo se impuso 1-0 ante Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Con este nuevo compromiso confirmado, la Albiceleste se prepara para una nueva despedida ante su público antes de encarar el gran desafío mundialista.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron el último ranking FIFA del 2025: qué puesto ocupa la Selección Argentina

Racing sorprende en el mercado de pases: contrató a una figura de la Selección Argentina

La Selección Argentina cerrará marzo con un amistoso frente a Qatar antes del Mundial 2026

Alivio en la Selección Argentina: Lisandro Martínez no sufrió una lesión de gravedad

Confirmaron la fecha del amistoso de la Selección Argentina: cuándo y quién es el rival

Lo que se lee ahora
Gimnasiade Jujuy cumple 95 años
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años, una historia de fútbol y gloria

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Hallaron una granada y un arsenal de armas en los galpones de la Túpac Katari: un detenido

Los secretos ocultos bajo las tumbas en Jujuy: el relato de un sepulturero video
Jujuy.

Los secretos ocultos bajo las tumbas en Jujuy: el relato de un sepulturero

Explosión en Alto Comedero.
Jujuy.

Explosión en las Torres de Alto Comedero: investigan qué pasó en uno de los edificios

Paritaria docente en Jujuy: El aumento es insuficiente, dijo Mercedes Sosa tras la reunión video
Gremios.

Paritaria docente en Jujuy: "El aumento es insuficiente", dijo Mercedes Sosa tras la reunión

Nicolás Algañaraz armando cubos video
Jujuy.

El pequeño genio: la historia del jujeño que compite armando cubos mágicos en pocos segundos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel