La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

La Selección Argentina disputará su último partido amistoso en el país antes del Mundial 2026 frente a Guatemala. El encuentro se jugará el martes 31 de marzo en el estadio La Bombonera, según confirmó la AFA .

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Este compromiso servirá como despedida del equipo antes de viajar a Estados Unidos, donde continuará su preparación de cara a la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

La organización del amistoso se dio luego de la suspensión de la Finalissima frente a España, que estaba prevista para el 27 de marzo en Qatar. El partido no pudo concretarse debido a la falta de acuerdo entre las federaciones para definir una sede alternativa, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.

La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

Ante este escenario, la AFA actuó rápidamente y cerró el duelo ante Guatemala para no perder ritmo de competencia en la última fecha FIFA previa al Mundial.

Por qué se eligió la Bombonera

La elección del estadio de Boca Juniors no fue casual. El Monumental, cancha de River Plate, quedó descartado debido a una serie de recitales de la banda AC/DC programados entre el 23 y el 31 de marzo.

Además, la Bombonera ya fue escenario del último partido de despedida antes del Mundial de Qatar 2022, cuando la Albiceleste goleó 3-0 a Venezuela.

La planificación del cuerpo técnico

El entrenador Lionel Scaloni tiene previsto que el plantel se entrene durante toda la semana en el predio de Ezeiza y luego dispute este amistoso para mantener la actividad antes del inicio del torneo.

El último partido oficial del combinado nacional fue el 14 de noviembre de 2025, con victoria 2-0 ante Angola.

Historial positivo en la Bombonera

A lo largo de su historia, la Selección argentina jugó 36 partidos en la Bombonera, con un saldo ampliamente favorable: 25 victorias, 8 empates y apenas 3 derrotas.

El antecedente más reciente en ese estadio fue en 2024, cuando el equipo se impuso 1-0 ante Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Con este nuevo compromiso confirmado, la Albiceleste se prepara para una nueva despedida ante su público antes de encarar el gran desafío mundialista.