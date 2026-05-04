Buscan a un adolescente desaparecido en Perico

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad (CINDAC) solicita colaboración para encontrar a un adolescente de 14 años desaparecido en Perico.
Buscan a Isaías Joel Vera en Perico
Isaías Joel Vera tiene 14 años y fue visto por última vez en Perico. Según la información difundida, desapareció el 29 de abril de 2026 y la denuncia fue radicada el 4 de mayo.
El adolescente mide 1,65 metros, es de tez trigueña, contextura delgada, pelo negro corto y lacio, y ojos color café. Al momento de su desaparición vestía pantalón jogging negro y campera negra con líneas blancas en los hombros.
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Dónde aportar información
Quienes puedan aportar datos sobre el paradero deben comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.
También se puede enviar información por WhatsApp a los números 388-6828607 o 388-6860239.
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