La AFA definió el fixture de octavos y confirmó dónde se jugará la final

La AFA confirmó el cronograma de los octavos de final y la sede para la final.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) estableció la programación de los encuentros correspondientes a los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura . Durante el próximo fin de semana se jugarán los partidos que determinarán qué equipos avanzan entre los ocho mejores del certamen local.

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La fase de octavos quedó distribuida en dos jornadas: el sábado 9 de mayo y el domingo 10 del mismo mes. Con varios clubes involucrados también en competencias paralelas, el calendario se presenta ajustado debido a la cercanía de las definiciones en los distintos torneos.

El sábado se jugarán cuatro encuentros: Boca será local frente a Huracán en La Bombonera , Talleres y Belgrano protagonizarán el clásico de Córdoba , y Argentinos Juniors recibirá a Lanús en La Paternal .

Se confirmaron los días de los partidos de octavos de final y la sede de la final del Torneo Apertura.

Por su parte, el puntero de la Zona B , Independiente Rivadavia , aguarda la definición de su próximo rival, que saldrá entre tres posibles equipos: Unión , Defensa y Justicia o Instituto .

El domingo, que será la segunda jornada de competencia, se completará la otra parte de la programación con los encuentros restantes: River disputará el clásico frente a San Lorenzo en el estadio Monumental, mientras que Estudiantes será local ante Racing en UNO. Además, Vélez se medirá con Gimnasia de La Plata y Rosario Central enfrentará a Independiente en condición de local.

La AFA confirmó el cronograma de los octavos de final y la sede para la final. La AFA define los días y horarios de los Playoff del Torneo Apertura.

Por el momento, todavía queda pendiente la confirmación de los horarios de todos estos partidos, que serán decisivos para definir a los equipos que avanzarán a los cuartos de final.

A su vez, la entidad rectora del fútbol argentino informó que los equipos que resulten ganadores en los partidos del sábado jugarán sus encuentros de cuartos de final el martes, mientras que los clasificados del domingo lo harán el miércoles, con horarios aún por confirmarse.

Por otro lado, se estableció que la final del Torneo Apertura se disputará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la provincia de Córdoba. De esta manera, se descartan las versiones previas que señalaban al Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero como posible sede del encuentro decisivo.

La Liga Profesional confirmó los días de los octavos de final.

Calendario oficial de los octavos de final del Torneo Apertura

-Sábado 9 de mayo

Boca vs. Huracán

Argentinos Juniors vs. Lanús

Talleres vs. Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Unión, Defensa y Justicia o Instituto

-Domingo 10 de mayo

River vs. San Lorenzo

Estudiantes vs. Racing

Vélez vs. Gimnasia

Rosario Central vs. Independiente

Los dirigentes resolvieron la definición del torneo tras una reunión en el predio de Ezeiza. La AFA confirmó el cronograma de los octavos de final y la sede para la final.

Cuándo se juegan los cuartos de final, las semifinales y la gran final del Torneo Apertura

Los equipos que disputen los octavos de final el sábado 9 de mayo y consigan la victoria avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán el martes 12 de mayo. Por su parte, quienes jueguen el domingo 10 tendrán su compromiso de la siguiente instancia el miércoles 13.

En relación a las semifinales, su desarrollo está previsto entre el sábado 16 y el domingo 17, aunque la programación podría variar según la clasificación de los clubes que también compiten en torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

AFA confirmó el cronograma de los octavos de final y el día y sede para la final.

La final del certamen ya tiene fecha confirmada: será el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba.