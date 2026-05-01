River Plate ganó en Brasil y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Lucas Martínez Quarta, de villano a salvador con el gol que le dio el triunfo a River Plate frente a Bragantino - Andre Penner - AP El gol de Martínez Quarta, en el cierre del partido, con un cabezazo que le dio a River PLate tres puntos fundamentales en la Copa Sudamericana - NELSON ALMEIDA - AFP

River Plate consiguió un triunfo de enorme valor en Brasil y dio un paso fuerte en la Copa Sudamericana. Le ganó 1 a 0 a Bragantino como visitante, en un partido durísimo, y quedó como único líder del Grupo H al cierre de la tercera fecha. El equipo de Eduardo Coudet sufrió, resistió y terminó festejando sobre el final, en una noche en la que el arquero Santiago Beltrán fue decisivo y Lucas Martínez Quarta pasó de un error importante a convertirse en el héroe del partido.

El momento clave del encuentro llegó en el segundo tiempo, cuando Bragantino tuvo un penal tras una acción desafortunada de Martínez Quarta. Pero Beltrán se lo atajó a Sasha y sostuvo a River cuando el partido estaba 0 a 0. Ya en tiempo de descuento, y con el equipo brasileño jugando con uno menos por la expulsión de Alix Vinicius, River encontró el premio: centro al área y cabezazo de Martínez Quarta para el 1 a 0 definitivo.

Embed Cómo queda River Plate en la Copa Con esta victoria, River quedó primero con 7 puntos, seguido por Carabobo con 6, mientras que Bragantino suma 3 y Blooming cierra con 1. El panorama es claro: con tres fechas por jugar, el Millonario depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto y clasificar directamente a los octavos de final. Su próximo compromiso será ante Carabobo en Venezuela, en un cruce que puede empezar a marcar el rumbo definitivo del grupo.

El gol de Martínez Quarta, El gol de Martínez Quarta, en el cierre del partido, con un cabezazo que le dio a River PLate tres puntos fundamentales en la Copa Sudamericana - NELSON ALMEIDA - AFP

En ese contexto, ¿Qué necesita el Millonario? Si gana dos de los tres partidos que le quedan, alcanzará al menos 13 unidades y quedará muy bien posicionado para terminar en lo más alto, incluso con chances concretas de asegurarlo antes de la última fecha si Carabobo deja puntos en el camino. En caso de sumar los nueve puntos en juego, no dependerá de nadie y se garantizará el primer lugar sin importar otros resultados. Otro escenario a considerar, sin embargo, es que la definición se estire hasta la jornada final. Si River suma entre cuatro y seis puntos, y Carabobo mantiene el ritmo, la clasificación podría resolverse en un mano a mano o incluso por diferencia de gol. Pero claro, también es cierto que se verán las caras en la próxima fecha en el Monumental y ahí el Millonario puede picar parte de su boleto. Embed

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