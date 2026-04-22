River Plate vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

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River Plate recibe el próximo sábado 25 de abril a Aldosivi por la fecha 16 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental.

Así llegan River Plate y Aldosivi Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate cayó 0 a 1 ante Boca Juniors en el Estadio Mas Monumental. El conjunto perdió su racha positiva en la jornada anterior. Sin embargo, tiene 4 victorias anteriores, con 9 goles anotados en la malla rival frente a 1 en contra.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura En la fecha anterior, Aldosivi logró empatar 1-1 ante Racing Club. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Pudo convertir 1 gol y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2022, y River Plate fue el ganador por 0 a 3. El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicolás Ramírez. Horario River Plate y Aldosivi, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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