Lanús vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Lanús recibirá a Central Córdoba (SE), en el marco de la fecha 16 del Apertura, el próximo viernes 24 de abril a partir de las 19:15 (hora Argentina), en la Fortaleza.
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Lanús recibirá a Central Córdoba (SE), en el marco de la fecha 16 del Apertura, el próximo viernes 24 de abril a partir de las 19:15 (hora Argentina), en la Fortaleza.
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Lanús sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Gimnasia (Mendoza). En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 3 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Central Córdoba (SE) viene de derrotar a Platense con un marcador 4 a 3. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 6 goles y le han convertido 12 en su arco.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 2 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el partido finalizó con un empate a 1.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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