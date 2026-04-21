Lanús vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

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Lanús recibirá a Central Córdoba (SE), en el marco de la fecha 16 del Apertura, el próximo viernes 24 de abril a partir de las 19:15 (hora Argentina), en la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Central Córdoba (SE) Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Gimnasia (Mendoza). En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 3 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) viene de derrotar a Platense con un marcador 4 a 3. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 6 goles y le han convertido 12 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 2 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el partido finalizó con un empate a 1. Horario Lanús y Central Córdoba (SE), según país Argentina: 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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