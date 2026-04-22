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22 de abril de 2026 - 09:32
Liga Profesional

Se enfrentan Platense y San Lorenzo por la fecha 16

En la previa de Platense vs San Lorenzo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 24 de abril desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.

Se enfrentan Platense y San Lorenzo por la fecha 16
BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 24 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), San Lorenzo visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura.

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Así llegan Platense y San Lorenzo

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 3 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 8 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 0-0 ante Vélez. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Platense se quedó con la victoria por 2 a 1.

Horario Platense y San Lorenzo, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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