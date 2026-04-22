miércoles 22 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de abril de 2026 - 07:10
Educación.

Encuesta sobre el uso de celulares en las escuelas: qué dicen los alumnos de Jujuy

Tras las amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy, el Ministerio de Educación avanza con una resolución para regular el uso de celulares en las aulas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Hacen controles en colegios y se registraron más amenazas de tiroteo
Jujuy.

Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas
amenazas de tiroteo en escuelas de jujuy: regulan el uso de celulares, que cambia desde el lunes
Educación.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

La medida surge en un contexto marcado por las amenazas de tiroteo que sacudieron a distintos establecimientos de la provincia durante la semana pasada. La normativa alcanzará a los tres niveles del sistema educativo, inicial, primario y secundario, y que también incluirá al equipo docente.

Cómo se aplicará la nueva medida

Según explicó el ministerio, la intención no es quitar de manera definitiva los teléfonos, sino ordenar su uso durante la jornada escolar. En principio, el dispositivo quedará bajo resguardo del docente o del preceptor y solo será entregado cuando exista una actividad pedagógica planificada.

Herminio Arrieta
Comunicado de la escuela Herminio Arrieta luego de lo ocurrido días atrás con las amenazas de tiroteo y establece que los dispositivos retenidos deberán ser retirados por las familias.

Comunicado de la escuela Herminio Arrieta luego de lo ocurrido días atrás con las amenazas de tiroteo y establece que los dispositivos retenidos deberán ser retirados por las familias.

La medida fue comunicada luego de las amenazas de tiroteo registradas días atrás y también establece que los dispositivos retenidos deberán ser retirados por las familias.

En este marco, Canal 4 salió a consultar a estudiantes sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas. Las respuestas mostraron posturas divididas, aunque con varios puntos en común.

Qué opinan los estudiantes sobre los celulares en clase

Algunos alumnos consideraron que la regulación puede ser positiva para mejorar la atención en el aula. “En cierto punto está bien porque algunos lo saben aprovechar y otros mal”, expresó uno de las estudiantes encuestadas.

Otra joven opinó: “Hace que los chicos se concentren más pero también es importante el celular en las clases. Está bien pero solo para las actividades que nos permiten”.

También hubo quienes marcaron que la medida puede ayudar, aunque advirtieron que el tema se relaciona con la autonomía de los estudiantes. “Por un lado está bien, a veces es un problema con los chicos porque se desconcentran. Pero por el otro también tiene que ver con la libertad que tienen”, señaló una alumna.

Otros estudiantes pusieron el foco en la necesidad de mantener contacto con las familias en situaciones puntuales. “A mí me parece bien pero también no está bueno porque a veces uno necesita avisar algo a nuestros padres”, dijo otra.

En la misma línea, otro alumno agregó: “Hay casos que se necesita avisar a los padres, cuando salen más temprano por ejemplo. Es necesario, pero hasta cierto punto y no para fomentar el bullying o estas amenazas”.

Embed - Encuesta sobre la regulación del uso de celulares en escuelas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

Reportaron más de 70 amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy

Amenazas de tiroteo en escuelas: "Garantizamos la seguridad para que concurran tranquilamente a las aulas"

Sin celulares y con control docente: una por una, las medidas en escuelas de Jujuy

Lo que se lee ahora
Solidaridad en Jujuy. video
Jujuy.

Cáritas asiste a 100 personas en situación de calle y 20 familias jujeñas

Por  Federico Franco

Las más leídas

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

El Chañi: un hombre desbarrancó junto a su mula y hay un intenso operativo de rescate

Un estudiante recibió una dura condena por las amenazas enescuelas de Salta (Foto ilustrativa)
País.

La dura condena a un estudiante de Salta por las amenazas de tiroteos en escuelas

Cómo fue el accidente doméstico por el que Luis Brandoni estuvo 10 días internado antes de su muerte. video
Espectáculos.

Así fue el accidente doméstico de Luis Brandoni que terminó con su vida

El Colegio Divino Redentor construye su primera carroza y se suma a la FNE 2026 video
Jujuy.

El Colegio Divino Redentor construye su primera carroza y se suma a la FNE 2026

Política a las Brasas con Ezequiel Atauche video
Jujuy.

Atauche en Política a las Brasas: "Estamos preparados para gobernar en Jujuy"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel