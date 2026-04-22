Encuesta sobre el uso de celulares en las escuelas: qué dicen los alumnos de Jujuy

El uso de celulares en las escuelas de Jujuy genera repercusiones luego de que el Ministerio de Educación confirmara que avanzará con una nueva resolución para regular estos dispositivos dentro de las instituciones educativas.

Educación. Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

La medida surge en un contexto marcado por las amenazas de tiroteo que sacudieron a distintos establecimientos de la provincia durante la semana pasada. La normativa alcanzará a los tres niveles del sistema educativo, inicial, primario y secundario, y que también incluirá al equipo docente.

Según explicó el ministerio, la intención no es quitar de manera definitiva los teléfonos, sino ordenar su uso durante la jornada escolar. En principio, el dispositivo quedará bajo resguardo del docente o del preceptor y solo será entregado cuando exista una actividad pedagógica planificada.

Herminio Arrieta Comunicado de la escuela Herminio Arrieta luego de lo ocurrido días atrás con las amenazas de tiroteo y establece que los dispositivos retenidos deberán ser retirados por las familias.

La medida fue comunicada luego de las amenazas de tiroteo registradas días atrás y también establece que los dispositivos retenidos deberán ser retirados por las familias.

En este marco, Canal 4 salió a consultar a estudiantes sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas. Las respuestas mostraron posturas divididas, aunque con varios puntos en común.

Qué opinan los estudiantes sobre los celulares en clase

Algunos alumnos consideraron que la regulación puede ser positiva para mejorar la atención en el aula. “En cierto punto está bien porque algunos lo saben aprovechar y otros mal”, expresó uno de las estudiantes encuestadas.

Otra joven opinó: “Hace que los chicos se concentren más pero también es importante el celular en las clases. Está bien pero solo para las actividades que nos permiten”.

También hubo quienes marcaron que la medida puede ayudar, aunque advirtieron que el tema se relaciona con la autonomía de los estudiantes. “Por un lado está bien, a veces es un problema con los chicos porque se desconcentran. Pero por el otro también tiene que ver con la libertad que tienen”, señaló una alumna.

Otros estudiantes pusieron el foco en la necesidad de mantener contacto con las familias en situaciones puntuales. “A mí me parece bien pero también no está bueno porque a veces uno necesita avisar algo a nuestros padres”, dijo otra.

En la misma línea, otro alumno agregó: “Hay casos que se necesita avisar a los padres, cuando salen más temprano por ejemplo. Es necesario, pero hasta cierto punto y no para fomentar el bullying o estas amenazas”.