Amenazas de tiroteo en escuelas: "Garantizamos la seguridad para que concurran tranquilamente a las aulas"

Las amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy siguen generando preocupación en la comunidad educativa, luego de que se reportaran más de 70 casos entre el miércoles y el viernes de la semana pasada. En una entrevista con Canal 4 , el jefe de la Policía de Jujuy, Joaquín Carrillo, confirmó que en esta jornada “ se sumaron más denuncias de los directivos” de distintos establecimientos y remarcó que cada caso está siendo abordado bajo protocolo.

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Según explicó, los mensajes aparecieron especialmente en baños y otros sectores de las instituciones, con amenazas para que los alumnos no asistan a clases. “En concreto solamente son esos escritos”, indicó Carrillo, aunque aclaró que la situación obliga a activar de inmediato el procedimiento institucional, policial y judicial.

Carrillo sostuvo que las denuncias fueron presentadas por directivos, docentes y también por familias. “Por el protocolo de actuación, en estos casos, tanto directivos, docentes, están obligados a denunciar esta situación”, señaló. Además, explicó que esas presentaciones permiten dar intervención al Ministerio Público de la Acusación y avanzar con las medidas investigativas del caso.

El jefe policial también confirmó que primero se detectaron casos en colegios secundarios y que luego comenzaron a aparecer en establecimientos primarios. “Estos escritos se van sumando, pero también se van activando correctamente los protocolos de actuación”, afirmó.

En ese marco, remarcó la necesidad de sostener la actividad escolar. “El proceso educativo es un proceso sagrado, un proceso el cual no podemos interrumpir por cualquier situación”, expresó. No obstante, reconoció el impacto que generan este tipo de amenazas: “Generan cierta tensión, generan cierta alarma, a la cual nosotros trabajamos en consecuencia”.

“Garantizamos la seguridad” y refuerzo en los controles

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Frente al temor de estudiantes y familias, Carrillo buscó llevar tranquilidad y habló directamente a los alumnos. “Garantizamos totalmente la presencia de los jóvenes, de los adolescentes, garantizamos la seguridad de ellos”, afirmó en Canal 4.

En esa línea, detalló cómo será el trabajo preventivo en los establecimientos: “Nuestro personal va a estar recorriendo, nuestro personal va a estar en permanente atención en todos los horarios de la escuela, especialmente cuando entran y salen los chicos”. También indicó que hay recorridos permanentes y trabajo coordinado con directivos, docentes e instituciones.

Asimismo agregó que muchos equipos directivos pidieron capacitaciones para saber cómo actuar frente a estas situaciones. “Estamos recibiendo también a distintos directivos, quienes nos piden que trabajemos en capacitación para los docentes, para el personal de la escuela y también en los mismos alumnos”, explicó.

El mensaje a estudiantes y padres

Carrillo también apeló a la responsabilidad de los jóvenes. “Les pedimos a los alumnos la responsabilidad necesaria para colaborar con nosotros”, dijo. Y advirtió que cada amenaza implica una movilización importante del sistema de seguridad: “Nosotros tenemos que activar un gran protocolo, y eso significa un gran movimiento de personal policial, de bomberos, de los sistemas de emergencia, y genera un desgaste en nuestro sistema de seguridad”.

Por eso, pidió reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de acciones. “Desde acá, de Policía, desde el sistema de seguridad, le garantizamos esa seguridad para que concurran tranquilamente a las aulas”, al tiempo que invitó a los padres “a reflexionar junto a sus hijos” para evitar nuevas amenazas que alteren el desarrollo normal de las clases.