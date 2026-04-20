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20 de abril de 2026 - 10:33
Jujuy.

El contundente mensaje de estudiantes jujeños sobre las amenazas de tiroteo

El Centro de Estudiantes de la EET N°1 de Palpalá emitió un comunicado sobre las amenazas de tiroteo en los colegios de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
EET N°1 de Palpalá

EET N°1 de Palpalá

Las reiteradas amenazas de tiroteo detectadas la semana pasada en escuelas de Jujuy generaron preocupación en toda la comunidad educativa. En ese contexto, estudiantes de la EET N°1 “Gral. Savio” de Palpalá difundieron un comunicado dirigido a sus compañeros, en el que pidieron “cuidar el clima escolar” y rechazaron este tipo de conductas.

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El comunicado de los estudiantes de la EET N°1 de Palpalá

A través del Centro de Estudiantes, alumnos de la Escuela de Educación Técnica de Palpalá expresaron su rechazo a las amenazas de tiroteo halladas en distintos baños de instituciones educativas de la provincia.

En primer lugar, solicitaron responsabilidad y dejaron en claro que “no avalan este tipo de comportamientos”. Además, señalaron que lo que algunas personas pueden considerar “una broma” o un “reto viral”, en realidad genera miedo en toda la comunidad educativa.

Nuestras escuelas son espacios para aprender, compartir y estar seguros. No para vivir con preocupación. Nuestras escuelas son espacios para aprender, compartir y estar seguros. No para vivir con preocupación.

Luego, los estudiantes pidieron no difundir cadenas sin verificar la información. En esa misma línea, remarcaron la importancia de “cuidar el clima escolar”.

“Si alguien se siente mal o siente dudas, pueden acercarse. Estamos para acompañarnos”, puntualizaron en el texto difundido por el Centro de Estudiantes.

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