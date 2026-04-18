Amenazas de tiroteo en escuelas en Jujuy: realizaron tres allanamientos en Palpalá y secuestraron dispositivos

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevó adelante tres nuevos allanamientos en el marco de la investigación por amenazas de tiroteo en las escuelas en la provincia de Jujuy. Los procedimientos se concretaron este sábado en la ciudad de Palpalá y forman parte de una causa que continúa en pleno desarrollo.

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Las medidas fueron ordenadas tras una serie de tareas investigativas impulsadas por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1 , que permitieron identificar domicilios presuntamente vinculados a los hechos, en los que residen menores de edad.

Los operativos estuvieron encabezados por el titular de la Fiscalía, Pablo de Tezanos Pinto, junto a los secretarios Nicolás Flores y Silvia Díaz, y el ayudante fiscal Daniel Paredes. También participó personal de la Brigada de Investigaciones, que colaboró en la ejecución de las medidas.

Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de dispositivos informáticos y otros elementos de interés para la causa, que ahora serán sometidos a peritajes con el objetivo de avanzar en la identificación de los responsables.

Desde el MPA destacaron el avance sostenido de la investigación, que se desarrolla con celeridad y bajo estrictos criterios técnicos. En ese sentido, remarcaron la importancia de abordar este tipo de hechos con la máxima seriedad, dado el impacto que generan en la comunidad educativa

La causa busca esclarecer el origen de las amenazas y determinar eventuales responsabilidades penales. Mientras tanto, las actuaciones continúan y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.