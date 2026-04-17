Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas

La seguidilla de amenazas en colegios de Salta sumó un nuevo episodio este viernes, cuando apareció otro mensaje intimidatorio en el Colegio Calcuta , detectado en un baño del establecimiento. El caso se agregó a otros hechos similares registrados en escuelas de la capital y del interior, en medio de una creciente preocupación de las comunidades educativas.

Sociedad. Amenazas de tiroteo en escuelas: un grito de ayuda de los chicos y herramientas para que sepan cómo actuar

Según informó El Tribuno, la situación ya motivó intervenciones policiales y judiciales en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con información oficial difundida por el Gobierno de Salta, primero fueron detenidos dos alumnos de la Escuela de Educación Técnica República de la India, en la capital provincial. Además, en Rosario de la Frontera fue demorado un menor por un hecho similar ocurrido en el Colegio 5009, con requisa domiciliaria incluida.

Más tarde, el Ministerio de Seguridad provincial informó un nuevo procedimiento por un mensaje intimidatorio en el Colegio Walter Adet. En ese operativo detuvieron a tres alumnos: dos jóvenes de 18 y 19 años y un adolescente de 17. Con esta actualización oficial, en la provincia ya son cuatro los detenidos y dos los demorados por hechos de este tipo.

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Cómo avanza la investigación

Las investigaciones se desarrollan con intervención de fiscalías penales, juzgados de menores, asesorías de menores y la Brigada de Investigaciones. En distintos procedimientos se realizaron requisas en domicilios y se secuestraron teléfonos celulares para intentar determinar quiénes fueron los responsables de los mensajes.

Desde el Gobierno salteño recordaron que este tipo de conductas puede encuadrarse en el delito de intimidación pública, que prevé penas de entre dos y seis años de prisión. También señalaron que mensajes de características similares circularon en otras instituciones del país, por lo que se analiza si existe algún patrón común en los casos.

amenazas de tiroteo en Salta

Clases normales y protocolos activados

Mientras continúa la investigación, el Ministerio de Educación de Salta aseguró que las actividades escolares se desarrollaron con normalidad y que se activaron los protocolos vigentes para resguardar a estudiantes, docentes y personal de los establecimientos. La cartera educativa indicó que trabaja de forma coordinada con Seguridad y el Ministerio Público Fiscal para esclarecer los hechos y prevenir nuevos episodios.