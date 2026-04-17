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17 de abril de 2026 - 18:29
País.

Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas

La provincia investiga una serie de mensajes intimidatorios en establecimientos secundarios. En la capital ya fueron detenidos varios estudiantes y apareció una nueva amenaza.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Detenidos en Salta por las amenazas de tiroteo en las&nbsp; escuelas.

Detenidos en Salta por las amenazas de tiroteo en las  escuelas.

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Según informó El Tribuno, la situación ya motivó intervenciones policiales y judiciales en distintos puntos de la provincia.

Cuántos detenidos hay por las amenazas

De acuerdo con información oficial difundida por el Gobierno de Salta, primero fueron detenidos dos alumnos de la Escuela de Educación Técnica República de la India, en la capital provincial. Además, en Rosario de la Frontera fue demorado un menor por un hecho similar ocurrido en el Colegio 5009, con requisa domiciliaria incluida.

Más tarde, el Ministerio de Seguridad provincial informó un nuevo procedimiento por un mensaje intimidatorio en el Colegio Walter Adet. En ese operativo detuvieron a tres alumnos: dos jóvenes de 18 y 19 años y un adolescente de 17. Con esta actualización oficial, en la provincia ya son cuatro los detenidos y dos los demorados por hechos de este tipo.

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Cómo avanza la investigación

Las investigaciones se desarrollan con intervención de fiscalías penales, juzgados de menores, asesorías de menores y la Brigada de Investigaciones. En distintos procedimientos se realizaron requisas en domicilios y se secuestraron teléfonos celulares para intentar determinar quiénes fueron los responsables de los mensajes.

Desde el Gobierno salteño recordaron que este tipo de conductas puede encuadrarse en el delito de intimidación pública, que prevé penas de entre dos y seis años de prisión. También señalaron que mensajes de características similares circularon en otras instituciones del país, por lo que se analiza si existe algún patrón común en los casos.

amenazas de tiroteo en Salta

Clases normales y protocolos activados

Mientras continúa la investigación, el Ministerio de Educación de Salta aseguró que las actividades escolares se desarrollaron con normalidad y que se activaron los protocolos vigentes para resguardar a estudiantes, docentes y personal de los establecimientos. La cartera educativa indicó que trabaja de forma coordinada con Seguridad y el Ministerio Público Fiscal para esclarecer los hechos y prevenir nuevos episodios.

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