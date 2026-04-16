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16 de abril de 2026 - 09:23
Policiales.

Activaron protocolos en una escuela de Jujuy por amenaza de tiroteo

Un mensaje amenazante relacionado con desafíos virales activó protocolos preventivos en una escuela de Jujuy generando gran preocupación.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador

Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador

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Según informó el regente de la institución, el texto advertía un supuesto tiroteo para este jueves 16 de abril, lo que provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

amenaza tiroteo

El mensaje amenazante que encontraron en un baño

La ETHA vivió un clima de extrema tensión a raíz de un mensaje que encontraron en uno de los baños de la institución que amenazaba por un presunto tiroteo. El aviso desplegó un operativo de emergencia en las instalaciones.

Según informó el regente, Miguel Toconás, la situación generó una inmediata respuesta de las fuerzas de Seguridad y de las autoridades escolares de la región. El texto, que rezaba específicamente: “Mañana tiroteo. 16/04”, provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

"Por lo que me dicen los especialistas que están investigando el tema por pedido de Educación se trataría de un desafío viral que está dando vueltas por TikTok", agregó Toconás.

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Qué informó la institución

De acuerdo con lo comunicado por el Equipo Directivo a las familias, el hecho fue detectado en un espacio del Nivel Secundario y estaría relacionado con desafíos virales que actualmente circulan en redes sociales.

Ante esta situación, el establecimiento puso en marcha los protocolos correspondientes y dio aviso a las autoridades educativas, entre ellas el inspector de DIEGEP.

“Queremos transmitir tranquilidad: la situación está siendo abordada con la seriedad que requiere, priorizando el cuidado y la seguridad de todos los estudiantes”, señalaron en el comunicado enviado a las familias.

Las medidas preventivas que tomó el colegio

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades solicitaron la colaboración de las familias en el acompañamiento de los alumnos y, especialmente, en la revisión de mochilas antes del ingreso al establecimiento.

Al mismo tiempo, la institución comenzó a trabajar en espacios de diálogo con los estudiantes para reflexionar sobre la convivencia escolar, el uso responsable de las redes sociales y las consecuencias de este tipo de conductas.

Cómo continúa la actividad escolar en la Escuela Técnica Herminio Arrieta

Desde el Equipo Directivo agradecieron “el compromiso y el trabajo conjunto para seguir cuidando a nuestra comunidad educativa”, y remarcaron que el objetivo es sostener un entorno seguro con la participación de toda la comunidad.

Fuentes institucionales indicaron que no se registraron incidentes posteriores y que las clases se desarrollan con normalidad.

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