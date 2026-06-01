EXAR obtuvo la conformidad con el estándar RMAP de la Responsible Minerals Initiative

EXAR obtuvo la conformidad con el estándar Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) de la Responsible Minerals Initiative (RMI), iniciativa internacional orientada a promover cadenas de suministro responsables de minerales, luego de una auditoría independiente realizada en sus operaciones en Cauchari-Olaroz.

Este reconocimiento valida que los sistemas de gestión y los procesos de debida diligencia implementados por la compañía cumplen con los criterios internacionales aplicables a las cadenas de suministro responsables de minerales.

La evaluación fue realizada por la firma independiente Arche Advisors e incluyó revisión documental, entrevistas y observaciones en sitio, verificando la conformidad de EXAR con los requisitos establecidos por el estándar RMAP para litio.

El Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) es uno de los principales estándares internacionales impulsados por la Responsible Minerals Initiative para evaluar prácticas responsables dentro de la cadena de suministro de minerales. El proceso verifica que las compañías cuenten con sistemas de gestión, trazabilidad y debida diligencia alineados con estándares globales, promoviendo una producción responsable, transparente y ética.

“Alcanzar esta conformidad representa un importante reconocimiento al trabajo que realizamos día a día en EXAR y reafirma nuestro compromiso con la transparencia, la mejora continua y gestión responsable de nuestras operaciones”, destacó Miguel Cruz Gerente de Seguridad y Salud y Sistema de Gestión Integrado de EXAR. Asimismo, este logro refleja el esfuerzo y compromiso de los distintos equipos involucrados, fortaleciendo el posicionamiento de EXAR dentro de la industria del litio responsable a nivel internacional. EXAR continúa trabajando bajo estándares internacionales, promoviendo una operación responsable y sostenible, enfocada en la mejora continua y en la generación de valor para Jujuy y las comunidades de la Puna. CONTENIDO EXTERNO.

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