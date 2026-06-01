lunes 01 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de junio de 2026 - 11:45
Jujuy.

EXAR obtuvo la conformidad con el estándar RMAP de la Responsible Minerals Initiative

EXAR obtuvo una certificación internacional que reconoce sus procesos responsables en la cadena de suministro de minerales, tras una auditoría independiente realizada en Cauchari-Olaroz.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
EXAR_Obtención estándar RMAP

EXAR obtuvo la conformidad con el estándar Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) de la Responsible Minerals Initiative (RMI), iniciativa internacional orientada a promover cadenas de suministro responsables de minerales, luego de una auditoría independiente realizada en sus operaciones en Cauchari-Olaroz.

Lee además
APUAP sigue con el paro

APUAP anunció medidas de fuerza para este viernes en Jujuy
Finde Estudiantil - Foto de archivo video
Jujuy.

Finde Estudiantil 2026: dieron a conocer los temas que bailarán los alumnos

Este reconocimiento valida que los sistemas de gestión y los procesos de debida diligencia implementados por la compañía cumplen con los criterios internacionales aplicables a las cadenas de suministro responsables de minerales.

La evaluación fue realizada por la firma independiente Arche Advisors e incluyó revisión documental, entrevistas y observaciones en sitio, verificando la conformidad de EXAR con los requisitos establecidos por el estándar RMAP para litio.

El Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) es uno de los principales estándares internacionales impulsados por la Responsible Minerals Initiative para evaluar prácticas responsables dentro de la cadena de suministro de minerales. El proceso verifica que las compañías cuenten con sistemas de gestión, trazabilidad y debida diligencia alineados con estándares globales, promoviendo una producción responsable, transparente y ética.

“Alcanzar esta conformidad representa un importante reconocimiento al trabajo que realizamos día a día en EXAR y reafirma nuestro compromiso con la transparencia, la mejora continua y gestión responsable de nuestras operaciones”, destacó Miguel Cruz Gerente de Seguridad y Salud y Sistema de Gestión Integrado de EXAR.

Asimismo, este logro refleja el esfuerzo y compromiso de los distintos equipos involucrados, fortaleciendo el posicionamiento de EXAR dentro de la industria del litio responsable a nivel internacional. EXAR continúa trabajando bajo estándares internacionales, promoviendo una operación responsable y sostenible, enfocada en la mejora continua y en la generación de valor para Jujuy y las comunidades de la Puna.

CONTENIDO EXTERNO.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

APUAP anunció medidas de fuerza para este viernes en Jujuy

Finde Estudiantil 2026: dieron a conocer los temas que bailarán los alumnos

Vecinos podrán capacitarse como Promotores Mascoteros y saldar deudas municipales

Dos personas tendrán que pagar casi $90 millones por cazar vicuñas en Jujuy

Alberto Siufi: "Durante el 2026 Jujuy recibió más de $16 mil millones en regalías mineras"

Lo que se lee ahora
un zorro sorprendio en el centro de san salvador de jujuy video
Jujuy.

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy video
Jujuy.

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy

Asesinato en Alto Comedero (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial) video
Policiales.

Asesinaron a un hombre en Alto Comedero: su pareja está detenida

Hallaron un cuerpo maniatado en Los Lapachos (foto ilustrativa creada con IA) video
Policiales.

Identificaron al hombre hallado muerto en Los Lapachos y hay un detenido

Alerta por virus sincicial en niños   video
Salud.

Detectaron virus sincicial en Jujuy

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).
EN VIVO.

Caso Agostina: habló el remisero y contó la reacción de la mamá de la joven

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel