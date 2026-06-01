APUAP anunció medidas de fuerza para este viernes en Jujuy

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública ( APUAP ) anunció una jornada de protesta para este viernes en toda la provincia, luego de rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno durante las negociaciones paritarias . Además, e l gremio reclamó la reincorporación de un trabajador despedido del Ministerio de Ambiente .

La decisión fue comunicada por el secretario general del sindicato, Nicolás Fernández, durante una conferencia de prensa realizada tras la Asamblea General, donde se resolvió declarar el estado de alerta y movilización además del quite de colaboración del próximo viernes.

El dirigente cuestionó la oferta oficial y la calificó como una propuesta “ insuficiente y regresiva ”, al considerar que no alcanza a compensar la inflación proyectada para los próximos meses.

“Lo que intenta imponer el Ejecutivo provincial es una pérdida del poder adquisitivo de entre dos y tres puntos para junio y julio, porque la recomposición salarial propuesta no alcanza los índices inflacionarios previstos”, sostuvo Fernández.

Según explicó el Fernández, hasta mayo los salarios del sector habían logrado mantenerse en línea con la evolución de los precios gracias a la presión sindical. “Le exigimos al Gobierno provincial que se diferencie de la política nacional y no descargue la crisis sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras jujeñas”, expresó.

Reapertura de paritarias

Como parte del plan de acción, APUAP resolvió exigir la reapertura inmediata de la mesa paritaria y la reincorporación del trabajador cesanteado y adelantó que la medida de fuerza del viernes incluirá asistencia a los lugares de trabajo con retención de tareas y actividades de visibilización en Plaza Belgrano.

Las acciones, dijo, también podrían extenderse a las inmediaciones del Ministerio de Ambiente, mientras que en distintas localidades del interior provincial se llevarán adelante actividades similares en adhesión al reclamo.

Desde el gremio advirtieron que, de no obtener respuestas favorables por parte del Ejecutivo, podrían profundizarse las medidas de protesta en las próximas semanas.