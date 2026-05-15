Paritarias docentes: ADEP rechazó la oferta y CEDEMS irá a asamblea

Desde el gremio docente calificaron la oferta como un “pseudo-aumento” y remarcaron que el monto ofrecido no responde a las necesidades actuales del sector.
La postura de ADEP
A través de un comunicado, ADEP expresó: “Rechaza rotundamente el pseudo-aumento, no cubre las expectativas del Colectivo Docente”.
Además, desde la Junta Provisoria señalaron que el incremento está “muy lejos” de acompañar la realidad económica que atraviesan los trabajadores de la educación.
“Consideramos que este aumento no alcanza y está muy lejos de responder a la realidad que viven hoy los docentes”, indicaron. “Consideramos que este aumento no alcanza y está muy lejos de responder a la realidad que viven hoy los docentes”, indicaron.
ADEP
Paritarias en Jujuy: ADEP rechazó la propuesta salarial
Qué reclama el gremio docente
Entre los puntos planteados al Ministerio de Hacienda y Finanzas, ADEP solicitó un incremento salarial que equipare el sueldo inicial al valor de la Canasta Básica Total, que ubicaron en $1.434.464.
También pidieron revisar distintos códigos salariales, entre ellos el sueldo básico, adicionales por frente a alumnos, jerarquía, título, jornada completa y extensión horaria.
Según el gremio, la actual estructura salarial genera diferencias que consideran injustas en la carga horaria y en el reconocimiento del trabajo docente.
Cedems - asamblea
CEDEMS convocó a una asamblea docente para este sábado 16 de mayo a las 9.30, donde debatirá su postura frente al ofrecimiento del Gobierno.
CEDEMS debatirá su postura en asamblea
Además del rechazo expresado por ADEP, el CeDEMS definirá su posición en las próximas horas.
El CEDEMS convocó a una asamblea docente bajo modalidad híbrida para este sábado 16 de mayo a las 9.30, en el Bachillerato Provincial N° 16 y en todas las sedes de la provincia.
En ese encuentro, los docentes debatirán la propuesta salarial realizada por el Gobierno y definirán los pasos a seguir frente al ofrecimiento paritario.
Embed - Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales
El aumento ofrecido por el Gobierno
El Gobierno provincial confirmó un aumento del 3% para estatales, que se liquidará entre junio y julio. En el caso del sector docente, se informó que el mínimo llegará a $930.000.
- Docentes de ADEP: Rechazaron la propuesta salarial del Gobierno provincial por considerarla insuficiente.
- CEDEMS: Definirá su postura ante el aumento salarial en una asamblea convocada para mañana.
- Oferta oficial: El Gobierno provincial confirmó un aumento del 3% para estatales, con un mínimo docente de $930.000.
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