Hernán Piquín celebra a Soda Stereo en Jujuy: dónde comprar las entradas

La presentación de “Me verás volver” , la obra con la que Hernán Piquín celebra la música de Soda Stereo , llegará a Jujuy el domingo 14 de junio. La función forma parte de su gira nacional y se realizará en el Teatro Mitre.

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Jujuy. ¡Confirmado! Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 de junio

Hernán Piquín llegará a la provincia con una propuesta artística que forma parte de su gira nacional. La obra lleva el nombre “Me verás volver” y está inspirada en el universo musical de Soda Stereo.

La presentación será el domingo 14 de junio, desde las 20.30, en el Teatro Mitre.

Dónde comprar las entradas

Las entradas para la función pueden adquirirse de manera online en ventas.autoentrada.com

También están disponibles en la boletería del Teatro Mitre, ubicada sobre calle Alvear 1009.

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Una historia atravesada por la música

La sinopsis de la obra plantea una historia que comienza con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía capaz de unir a dos personas entre luces, ruido y multitud.

Así se encuentran Juan y Ana, en uno de los conciertos de Soda Stereo. Lo que nace como un simple encuentro se transforma en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios.

Hernán Piquín

Amor, pérdida y esperanza

La historia también atraviesa la enfermedad y la decisión de seguir amando. Juan y Ana eligen sostenerse con ternura y aferrarse a la esperanza.

Cuando Ana parte, deja en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación y una nueva forma de amor.