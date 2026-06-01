lunes 01 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de junio de 2026 - 09:02
Jujuy.

Hernán Piquín celebra a Soda Stereo en Jujuy: dónde comprar las entradas

El próximo 14 de junio Hernán Piquín llega a Jujuy con la gira nacional de "Me verás volver", celebrando a Soda Stereo.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Hernán Piquín llega a Jujuy

Hernán Piquín llega a Jujuy

La presentación de “Me verás volver”, la obra con la que Hernán Piquín celebra la música de Soda Stereo, llegará a Jujuy el domingo 14 de junio. La función forma parte de su gira nacional y se realizará en el Teatro Mitre.

Lee además
Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 dejunio 
Jujuy.

¡Confirmado! Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 de junio
APUAP sigue con el paro

APUAP anunció medidas de fuerza para este viernes en Jujuy

Hernán Piquín presenta en Jujuy “Me verás volver”: lugar, día y horario

Hernán Piquín llegará a la provincia con una propuesta artística que forma parte de su gira nacional. La obra lleva el nombre “Me verás volver” y está inspirada en el universo musical de Soda Stereo.

La presentación será el domingo 14 de junio, desde las 20.30, en el Teatro Mitre.

Piquin Hernán

Dónde comprar las entradas

Las entradas para la función pueden adquirirse de manera online en ventas.autoentrada.com

También están disponibles en la boletería del Teatro Mitre, ubicada sobre calle Alvear 1009.

teatro mitre .jpg

Una historia atravesada por la música

La sinopsis de la obra plantea una historia que comienza con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía capaz de unir a dos personas entre luces, ruido y multitud.

Así se encuentran Juan y Ana, en uno de los conciertos de Soda Stereo. Lo que nace como un simple encuentro se transforma en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios.

Hernán Piquín

Amor, pérdida y esperanza

La historia también atraviesa la enfermedad y la decisión de seguir amando. Juan y Ana eligen sostenerse con ternura y aferrarse a la esperanza.

Cuando Ana parte, deja en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación y una nueva forma de amor.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¡Confirmado! Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 de junio

APUAP anunció medidas de fuerza para este viernes en Jujuy

Finde Estudiantil 2026: dieron a conocer los temas que bailarán los alumnos

Vecinos podrán capacitarse como Promotores Mascoteros y saldar deudas municipales

Dos personas tendrán que pagar casi $90 millones por cazar vicuñas en Jujuy

Lo que se lee ahora
un zorro sorprendio en el centro de san salvador de jujuy video
Jujuy.

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy video
Jujuy.

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy

Asesinato en Alto Comedero (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial) video
Policiales.

Asesinaron a un hombre en Alto Comedero: su pareja está detenida

Hallaron un cuerpo maniatado en Los Lapachos (foto ilustrativa creada con IA) video
Policiales.

Identificaron al hombre hallado muerto en Los Lapachos y hay un detenido

Alerta por virus sincicial en niños   video
Salud.

Detectaron virus sincicial en Jujuy

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).
EN VIVO.

Caso Agostina: habló el remisero y contó la reacción de la mamá de la joven

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel