Nuevo cronograma de vacunación y castración para esta semana en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el nuevo cronograma de atención del quirófano externo de la Dirección de Zoonosis, que durante la primera semana de junio recorrerá distintos barrios de la ciudad para brindar servicios de castración y vacunación antirrábica.

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La iniciativa busca facilitar el acceso de los vecinos a estas prestaciones, promoviendo el cuidado responsable de perros y gatos mediante operativos itinerantes que acercan la atención veterinaria a diferentes sectores de la capital jujeña.

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Las primeras jornadas se desarrollarán en el barrio 13 de Julio, en el sector de Malvinas.

El lunes 1 y martes 2 de junio, el quirófano externo atenderá desde las 8 de la mañana en el Polideportivo ubicado en la intersección de Miguel Cané y 10 de Junio.

Desde el municipio recordaron la importancia de solicitar turnos con anticipación y cumplir con las recomendaciones establecidas para la realización de las castraciones.

Operativo en Alto Comedero

El cronograma continuará el miércoles 3 de junio en el barrio Éxodo Jujeño de Alto Comedero. En esta oportunidad, la atención comenzará a las 14 horas y se realizará en la esquina de avenida Fuerza Aérea y Pampa Blanca.

Posteriormente, el jueves 4 de junio, el quirófano móvil se instalará en el CIC Che Guevara, ubicado en Manzana 1, Lote 1 del barrio homónimo, donde brindará atención desde las 8 horas.

Cierre de la semana en las 47 Hectáreas

Las actividades finalizarán el viernes 5 de junio en el CPV Combate de Alto Comedero, ubicado en Manzana AP2, Lote 43 de las 47 Hectáreas. Allí, los profesionales de Zoonosis atenderán a partir de las 8 de la mañana.

Promoción de la tenencia responsable

Desde la Dirección de Zoonosis destacaron que estos operativos forman parte de las políticas destinadas a controlar la población animal, prevenir enfermedades y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

La castración y la vacunación antirrábica son herramientas fundamentales para el cuidado de la salud animal y también para la protección de la salud pública, por lo que se invita a los vecinos a aprovechar estos servicios gratuitos en cada uno de los puntos programados.