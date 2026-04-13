Cronograma de castración de mascotas en capital: las fechas de esta semana

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con una nueva semana de operativos territoriales a cargo de la Dirección de Zoonosis, que incluirán castraciones, vacunación y registro de mascotas en distintos sectores de la ciudad. El objetivo es fortalecer la tenencia responsable y contribuir al cuidado de la salud animal.

castraciones Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma Lunes 13: Alto Comedero El inicio del cronograma será en el sector de las 10 Hectáreas de Alto Comedero, en la manzana AP1 lote 10. Allí se instalará el quirófano móvil desde las 8 horas para realizar castraciones.

Martes 14: Campo Verde El operativo continuará en el barrio Campo Verde, sobre avenida Flor del Pago 1111. En esta jornada habrá atención en doble turno, a las 8 y a las 14 horas, para facilitar el acceso de los vecinos a las intervenciones.

Miércoles 15: Reyes El miércoles el quirófano móvil se trasladará a la Delegación Municipal de Reyes. La atención también se desarrollará en horario de mañana y tarde, ampliando la cobertura en este sector.

Jueves 16: Tupac Amaru La jornada del jueves estará destinada a castraciones masivas en el barrio Tupac Amaru, IX Etapa, en la manzana AP4 lote 22. Se trabajará en dos turnos: a las 8 y a las 14 horas. Viernes 17: CEDEMS El cronograma finalizará el viernes con un operativo de vacunación y registro de mascotas en el barrio CEDEMS, en la intersección de calles 257 y 264, en el sector de la gruta. La actividad se desarrollará de 15 a 18 horas.

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