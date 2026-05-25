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25 de mayo de 2026 - 12:49
San Salvador.

Cronograma de vacunación antirrábica en Jujuy

El operativo realizará tanto la vacunación antirrábica como la castración de mascotas en San Salvador. Inicia este martes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma semanal del quirófano móvil, junto a los operativos de vacunación antirrábica y registro de mascotas que se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad.

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El objetivo de estos operativos es promover la tenencia responsable y el cuidado sanitario animal. Es por ello que instan a los vecinos a concurrir con sus mascotas para poder realizar los controles necesarios.

Las actividades previstas para esta semana son:

Martes 26: vacunación y registro de mascotas, de 15 a 18 horas, en avenida Almirante Brown esquina Gorriti (Distribuidora Nahir), barrio Gorriti.

Miércoles 27: quirófano externo, a partir de las 8 horas, en calle Miguel Cané y 10 de Junio (Polideportivo), barrio 13 de Julio.

Jueves 28: quirófano externo, desde las 14 horas, en avenida Marina Vilte N° 1263 (Distribuidora Nahir), sector B6 de Alto Comedero.

Viernes 29: quirófano externo, desde las 14 horas, en avenida 9 de Julio y avenida Pachamama, barrio Alto Comedero.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a participar de estos operativos gratuitos, recordando la importancia de mantener al día la vacunación, el registro y los controles veterinarios de las mascotas para contribuir a una convivencia saludable y responsable en la comunidad.

Recomendaciones para asistir con las mascotas

Para participar de las jornadas de castración y vacunación antirrábica, el municipio solicitó a los vecinos cumplir con algunas recomendaciones para garantizar la seguridad de todos.

vacunación antirrabica.png
Vacunar para prevenir

Vacunar para prevenir

Los perros deben asistir con collar y correa, mientras que los gatos deben ser transportados en cajas o bolsos adecuados.

Además, se recuerda que estas campañas forman parte de las políticas municipales orientadas a fomentar la tenencia responsable, prevenir enfermedades como la rabia y mejorar la convivencia entre animales y personas en la ciudad.

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