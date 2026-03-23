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23 de marzo de 2026 - 08:41
Jujuy.

Tras el fin de semana largo, así sigue el cronograma de castraciones esta semana en Jujuy

Tras el fin de semana largo, desde Zoonosis anunciaron cómo va a ser el cronograma de castraciones y vacunación durante esta semana en capital.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Operativos en distintos puntos de la ciudad

Según informaron desde el área, el cronograma previsto contempla intervenciones en sectores estratégicos para facilitar el acceso a los servicios:

  • Miércoles 25: vacunación y registro de mascotas en el CIC Copacabana, ubicado en avenida Marina Vilte y Chorcan, sector B6 de Alto Comedero, en el horario de 9 a 12.
  • Jueves 26: el Quirófano Móvil se instalará desde las 14 horas en el SUM de Altos Guerrero, en la zona de Guerrero.
  • Viernes 27: el Quirófano Móvil atenderá desde las 8 horas en el CPV Combate, situado en manzana AP 2 lote 43 del barrio 47 Hectáreas, en Alto Comedero.

Promoción de la tenencia responsable

Desde la Dirección de Zoonosis destacaron que estos operativos forman parte de una política sostenida que apunta a controlar la población animal y evitar la propagación de enfermedades zoonóticas, además de fomentar el cuidado responsable de las mascotas.

Las jornadas incluyen castraciones gratuitas, vacunación antirrábica y registro de animales, servicios fundamentales para garantizar la salud pública y el bienestar animal.

Mascotas
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Recomendaciones para asistir

Las autoridades solicitaron a los vecinos asistir con sus mascotas en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de todos:

  • Perros con collar y correa.
  • Gatos transportados en jaulas, cajas o bolsos adecuados.

Asimismo, remarcaron la importancia de respetar los horarios establecidos y las indicaciones del personal para una mejor organización de cada jornada.

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