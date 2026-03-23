Tras el fin de semana largo, así sigue el cronograma de castraciones esta semana en Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer cómo continuará esta semana el operativo de castración, vacunación y registro de mascotas en distintos barrios de la capital. Las actividades buscan reforzar la tenencia responsable y prevenir enfermedades en perros y gatos mediante campañas gratuitas y accesibles para los vecinos.

castraciones Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma Operativos en distintos puntos de la ciudad Según informaron desde el área, el cronograma previsto contempla intervenciones en sectores estratégicos para facilitar el acceso a los servicios:

Miércoles 25: vacunación y registro de mascotas en el CIC Copacabana , ubicado en avenida Marina Vilte y Chorcan, sector B6 de Alto Comedero, en el horario de 9 a 12.

vacunación y registro de mascotas en el , ubicado en avenida Marina Vilte y Chorcan, sector B6 de Alto Comedero, en el horario de 9 a 12. Jueves 26: el Quirófano Móvil se instalará desde las 14 horas en el SUM de Altos Guerrero, en la zona de Guerrero.

el Quirófano Móvil se instalará desde las 14 horas en el SUM de Altos Guerrero, en la zona de Guerrero. Viernes 27: el Quirófano Móvil atenderá desde las 8 horas en el CPV Combate, situado en manzana AP 2 lote 43 del barrio 47 Hectáreas, en Alto Comedero. Promoción de la tenencia responsable Desde la Dirección de Zoonosis destacaron que estos operativos forman parte de una política sostenida que apunta a controlar la población animal y evitar la propagación de enfermedades zoonóticas, además de fomentar el cuidado responsable de las mascotas.

Las jornadas incluyen castraciones gratuitas, vacunación antirrábica y registro de animales, servicios fundamentales para garantizar la salud pública y el bienestar animal.

Mascotas La Legislatura aprobará la Tenencia Responsable de Mascotas y declarará a los animales como seres sintientes. Recomendaciones para asistir Las autoridades solicitaron a los vecinos asistir con sus mascotas en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de todos: Perros con collar y correa.

Gatos transportados en jaulas, cajas o bolsos adecuados. Asimismo, remarcaron la importancia de respetar los horarios establecidos y las indicaciones del personal para una mejor organización de cada jornada.

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