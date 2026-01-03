San Salvador de Jujuy: estos son los barrios donde sigue la castración y vacunación de mascotas

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Arranca el 2026 con un plan definido de castración, vacunación antirrábica y registro de mascotas que lleva adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Dirección de Zoonosis.

Las acciones se desarrollarán en distintos barrios de la ciudad mediante el quirófano móvil y puestos de vacunación y registro, con el objetivo de prevenir enfermedades zoonóticas, controlar la población animal y promover una convivencia saludable en la comunidad.

Lunes 5 Vacunación y registro: de 15 a 18 hs

Moscú / Lagunilla del Farallón – Centro Vecinal

Barrio La Merced Martes 6 Quirófano móvil: 14 hs

Avda. Corrientes 2868

Barrio San Pedrito Miércoles 7 Quirófano móvil: 14 hs

Calle 519 N° 1337 – 192 Viviendas

30 Hectáreas Jueves 8 Quirófano móvil: 14 hs

Calle Perú – Plaza Mariano Moreno

Vacunación y registro: de 14 a 17 hs

Calle Perú – Plaza Mariano Moreno Viernes 9 Vacunación y registro: de 9 a 12 hs

Pasaje 7 N° 1442

Barrio General Arias

Vacunación y registro: de 15 a 18 hs

Avda. Presidente Perón N° 1250 Recomendaciones Invitaron a los vecinos a llevar a las mascotas, respetando las recomendaciones habituales como que los animales lleven correa y, en el caso de gatos, en jaulas o bolsos transportadores, para evitar situaciones conflictivas.

