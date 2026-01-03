San Salvador de Jujuy: estos son los barrios donde sigue la castración y vacunación de mascotas

Arranca el 2026 con un plan definido de castración, vacunación antirrábica y registro de mascotas que lleva adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Dirección de Zoonosis.
Las acciones se desarrollarán en distintos barrios de la ciudad mediante el quirófano móvil y puestos de vacunación y registro, con el objetivo de prevenir enfermedades zoonóticas, controlar la población animal y promover una convivencia saludable en la comunidad.
Lunes 5
- Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
- Moscú / Lagunilla del Farallón – Centro Vecinal
- Barrio La Merced
Martes 6
- Quirófano móvil: 14 hs
- Avda. Corrientes 2868
- Barrio San Pedrito
Miércoles 7
- Quirófano móvil: 14 hs
- Calle 519 N° 1337 – 192 Viviendas
- 30 Hectáreas
Jueves 8
- Quirófano móvil: 14 hs
- Calle Perú – Plaza Mariano Moreno
- Vacunación y registro: de 14 a 17 hs
- Calle Perú – Plaza Mariano Moreno
Viernes 9
- Vacunación y registro: de 9 a 12 hs
- Pasaje 7 N° 1442
- Barrio General Arias
- Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
- Avda. Presidente Perón N° 1250
Recomendaciones
Invitaron a los vecinos a llevar a las mascotas, respetando las recomendaciones habituales como que los animales lleven correa y, en el caso de gatos, en jaulas o bolsos transportadores, para evitar situaciones conflictivas.
