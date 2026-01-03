sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 20:31
San Salvador de Jujuy: estos son los barrios donde sigue la castración y vacunación de mascotas

Ya está el cronograma de la campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy.

Por  Claudio Serra
Arranca el 2026 con un plan definido de castración, vacunación antirrábica y registro de mascotas que lleva adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Dirección de Zoonosis.

Lunes 5

  • Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
  • Moscú / Lagunilla del Farallón – Centro Vecinal
  • Barrio La Merced

Martes 6

  • Quirófano móvil: 14 hs
  • Avda. Corrientes 2868
  • Barrio San Pedrito

Miércoles 7

  • Quirófano móvil: 14 hs
  • Calle 519 N° 1337 – 192 Viviendas
  • 30 Hectáreas

Jueves 8

  • Quirófano móvil: 14 hs
  • Calle Perú – Plaza Mariano Moreno
  • Vacunación y registro: de 14 a 17 hs
  • Calle Perú – Plaza Mariano Moreno

Viernes 9

  • Vacunación y registro: de 9 a 12 hs
  • Pasaje 7 N° 1442
  • Barrio General Arias
  • Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
  • Avda. Presidente Perón N° 1250

Recomendaciones

Invitaron a los vecinos a llevar a las mascotas, respetando las recomendaciones habituales como que los animales lleven correa y, en el caso de gatos, en jaulas o bolsos transportadores, para evitar situaciones conflictivas.

