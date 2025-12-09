martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 11:14
Sociedad.

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Las neoplasias son cada vez más detectadas en perros y gatos. El veterinario López Jordán explica síntomas, prevención y el rol de la castración temprana.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Para muchas familias, los animales de compañía ya ocupan un lugar central en la vida cotidiana, por eso, cuando una enfermedad aparece en los perros o gatos, el impacto emocional es inmediato. Uno de los diagnósticos que más preocupa es la neoplasia, un crecimiento anormal de células que puede aparecer de manera superficial o en órganos internos. Para entender cómo detectarla y prevenirla, conversamos con el médico veterinario Eduardo López Jordán (MP 045).

El profesional señaló que existen signos tempranos que pueden orientar al diagnóstico, especialmente cuando la enfermedad no se manifiesta en la superficie. “Hay síntomas que nos dicen: veamos algo más interno, porque algo está pasando”, advirtió. Según explicó, las neoplasias pueden aparecer como bultos visibles, pero también desarrollarse silenciosamente dentro del organismo.

perro
Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Cómo se detectan las neoplasias en perros y gatos

López Jordán detalló que hoy la veterinaria cuenta con múltiples herramientas similares a las de la medicina humana. “Como en medicina humana contamos con métodos que varían en bultos internos o externos”, indicó. Radiografías, ecografías, análisis de sangre y estudios de imágenes permiten observar tumores que no siempre se detectan a simple vista.

Entre los síntomas que deben alertar a los dueños, el veterinario mencionó varios que también se observan en personas: protuberancias, heridas que no cicatrizan, inflamaciones o sangrados. Pero hay otros cambios más sutiles. “Cambios en las funciones normales de comer, beber, orinar, defecar y dormir, y por sobre todo decaimiento”, explicó. Incluso el aspecto emocional es un indicador: “El estado emocional puede ser otro indicio”, remarcó.

La castración como medida de prevención

Uno de los puntos más relevantes del especialista fue la importancia de la castración en la prevención de tumores. López Jordán explicó que este procedimiento reduce significativamente el riesgo en hembras y machos, ya que “la castración disminuye el nivel hormonal y con ello el riesgo de tumores”.

El veterinario precisó además los tiempos adecuados según el tamaño del animal:

  • Razas pequeñas y medianas: castración antes del primer celo.

  • Razas grandes: castración después de los 2 años para un desarrollo físico adecuado.

La intervención temprana contribuye a disminuir la aparición de tumores mamarios en hembras y tumores testiculares o prostáticos en machos.

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración
Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Tratamientos y acompañamiento familiar

El tratamiento del cáncer en animales suele ser menos agresivo que en humanos. Los veterinarios y oncólogos trabajan en conjunto para controlar la enfermedad y cuidar el bienestar del animal. Los efectos secundarios, en general, son menores y existen medicamentos específicos para controlarlos, como los destinados a evitar vómitos o malestares.

Para quienes reciben un diagnóstico, es clave realizar preguntas que permitan comprender el proceso:

  • ¿Qué tratamientos existen?

  • ¿Cuál es el pronóstico?

  • ¿Cómo afectarán los efectos secundarios la calidad de vida?

  • ¿Cuánto durará el tratamiento y cuántas visitas requerirá?

  • ¿Cuál es el costo aproximado?

