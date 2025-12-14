domingo 14 de diciembre de 2025

14 de diciembre de 2025 - 09:24
Mascotas.

Operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración en los barrios: cronograma completo

Se difundió el cronograma de operativos gratuitos de vacunación antirrábica, registro y castración que se realizarán durante la semana en distintos barrios de la ciudad.

Por  Verónica Pereyra
La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó el cronograma de operativos de vacunación antirrábica, registro y castración gratuita para mascotas que se desarrollará durante los próximos días en distintos sectores de la ciudad. Las acciones tienen como objetivo promover la tenencia responsable, prevenir enfermedades zoonóticas y facilitar el acceso a servicios veterinarios básicos sin costo para los vecinos.

Cronograma.

Operativos de castración y vacunación: dónde y cuándo se brindarán los servicios gratuitos esta semana
San Salvador de Jujuy.

Más de 15 mil castraciones y nuevo operativo barrial para esta semana

Las jornadas se organizarán por día, barrio y horario, permitiendo que los propietarios de perros y gatos puedan acercarse con sus animales para cumplir con la vacunación anual obligatoria y acceder a la castración mediante quirófanos móviles.

Cronograma de operativos

Lunes 15 de diciembre

-Vacunación y registro de mascotas.

-Lugar: espacio verde ubicado en avenida Teniente Farías y De la Colina, sector de 281 Viviendas, barrio Alto Comedero, de 15 a 18.

Martes 16 de diciembre

-Castraciones con quirófano móvil.

-Lugar: avenida Bolivia y Tuyutí, Centro de Atención Municipal (CAM) del barrio Huaico, desde las 14.

Miércoles 17 de diciembre

-Castraciones en turno mañana.

-Lugar: avenida Éxodo N.º 239, frente a la distribuidora Nahir, barrio Luján, desde las 8.

-Castraciones en turno tarde

-Lugar: manzana PA8, lote 12, barrio La Loma, desde las 14.

Jueves 18 de diciembre

-Jornada de castración masiva gratuita.

-Lugar: manzana AP2, lote 9, 9.ª etapa del barrio Tupac Amaru. Se otorgarán 45 turnos desde las 8 y otros 45 desde las 14.

Viernes 19 de diciembre

Castraciones.

Lugar: avenida Jorge Cafrune, Delegación Municipal de Reyes, desde las 8.

Desde Zoonosis recordaron que los operativos son gratuitos y abiertos a toda la comunidad, y solicitaron a los vecinos concurrir con sus mascotas con correa y, en caso de ser necesario, con bozal. También remarcaron la importancia de respetar los horarios establecidos y las indicaciones del personal veterinario.

Juicio por el femicidio de Angelina González: este lunes comienzan los alegatos

Tribunales.

Juicio por el femicidio de Angelina González: este lunes comienzan los alegatos

Por  Redacción de TodoJujuy

