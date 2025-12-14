Operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración en los barrios: cronograma completo

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó el cronograma de operativos de vacunación antirrábica, registro y castración gratuita para mascotas que se desarrollará durante los próximos días en distintos sectores de la ciudad. Las acciones tienen como objetivo promover la tenencia responsable, prevenir enfermedades zoonóticas y facilitar el acceso a servicios veterinarios básicos sin costo para los vecinos.

San Salvador de Jujuy. Más de 15 mil castraciones y nuevo operativo barrial para esta semana

Cronograma. Operativos de castración y vacunación: dónde y cuándo se brindarán los servicios gratuitos esta semana

Las jornadas se organizarán por día, barrio y horario , permitiendo que los propietarios de perros y gatos puedan acercarse con sus animales para cumplir con la vacunación anual obligatoria y acceder a la castración mediante quirófanos móviles.

-Lugar: espacio verde ubicado en avenida Teniente Farías y De la Colina, sector de 281 Viviendas, barrio Alto Comedero, de 15 a 18.

Martes 16 de diciembre

-Castraciones con quirófano móvil.

-Lugar: avenida Bolivia y Tuyutí, Centro de Atención Municipal (CAM) del barrio Huaico, desde las 14.

Miércoles 17 de diciembre

-Castraciones en turno mañana.

-Lugar: avenida Éxodo N.º 239, frente a la distribuidora Nahir, barrio Luján, desde las 8.

-Castraciones en turno tarde

-Lugar: manzana PA8, lote 12, barrio La Loma, desde las 14.

Jueves 18 de diciembre

-Jornada de castración masiva gratuita.

-Lugar: manzana AP2, lote 9, 9.ª etapa del barrio Tupac Amaru. Se otorgarán 45 turnos desde las 8 y otros 45 desde las 14.

Viernes 19 de diciembre

Castraciones.

Lugar: avenida Jorge Cafrune, Delegación Municipal de Reyes, desde las 8.

Desde Zoonosis recordaron que los operativos son gratuitos y abiertos a toda la comunidad, y solicitaron a los vecinos concurrir con sus mascotas con correa y, en caso de ser necesario, con bozal. También remarcaron la importancia de respetar los horarios establecidos y las indicaciones del personal veterinario.