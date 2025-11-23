Más de 15 mil castraciones y nuevo operativo barrial para esta semana

Especialistas en zoonosis recuerdan que la castración es una herramienta central de salud pública y bienestar animal, evita camadas no deseadas, reduce el abandono, previene tumores mamarios y uterinos en hembras y cáncer testicular y problemas prostáticos en machos. Al mismo tiempo, mejora el comportamiento de las mascotas, disminuye peleas, escapadas y mordeduras, y reduce el número de animales en la vía pública, con impacto directo en la seguridad vial y sanitaria de la comunidad.
En San Salvador de Jujuy, la campaña se apoya en un esquema que combina turnos en centros de zoonosis y operativos barriales. De acuerdo con informes recientes, el municipio llega a realizar cerca de 1.000 cirugías semanales, con un promedio de 100 a 120 intervenciones por día durante las jornadas masivas.
Nuevo cronograma de castraciones y vacunación en los barrios
La Dirección de Zoonosis difundió un nuevo cronograma de prestaciones gratuitas que se desarrollará entre el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre, con foco en castración y vacunación antirrábica:
Miércoles 26 – Castración en barrio 13 de Julio (Malvinas)
Desde las 8 hs, el equipo de Zoonosis realizará cirugías gratuitas en el sector Malvinas del barrio 13 de Julio.
Jueves 27 – Castración masiva en Alto Comedero
Jornada de castración masiva en el sector 10 Hectáreas, manzana 2, lote 13, en Alto Comedero, con 45 turnos desde las 8 hs y 45 desde las 14 hs.
Viernes 28 – Vacunación antirrábica y registro de mascotas
NIDO Obispo Palentini – Calle 52 (Alto Comedero), de 9 a 12 hs.
Centro Vecinal – Calle Las Nueces L1 (Barrio Campo Verde), de 9 a 12 hs.
Plaza Los Tucanes – La Calandria 1100, de 15 a 18 hs.
Esquelita Bs. As. – Pasteur y Dávalos (Barrio Los Perales), de 15 a 18 hs.
Centros habilitados
Los operativos se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. Por el momento, estarán habilitados los siguientes espacios:
Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa: 30 turnos por la mañana y 30 por la tarde.
Centro Modelo de Zoonosis II de avenida Yuto, en Alto Comedero: 15 turnos disponibles.
Centro de Zoonosis en Campo Verde: contará con 15 turnos diarios, ya que allí trabaja un solo profesional.
Requisitos para la castración
Desde la Dirección recordaron que las mascotas deben cumplir con ciertas condiciones:
No estar preñadas ni en celo.
Tener más de seis meses y menos de ocho años de edad.
Contar con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente.
Cómo pedir turno
Para solicitar turno directamente debes asistir a los puntos de atención que te describimos en este link.
Los requisitos para la castración de felinos y caninos son:
1-Antes de la intervención los cirujanos evaluarán clínicamente al animal para autorizar o no la cirugía.
2- La mascota a intervenir, deberá estar comprendida entre las edades de 6 meses a 8 años.
3-Debe exhibir el certificado de vacunación antirrábica vigente, habiendo sido vacunado el animal con 10 días de antelación o más tiempo (excluyente).
4-No presentar animales en período de celo, ni 30 días posteriores al mismo.
5-No se operarán animales preñados, estos podrán ser intervenidos 45 días posteriores al parto.
6-El animal a operar, como requisito indispensable, deberá encontrarse en ayuno pre-operatorio de 24 hs. para los sólidos y 12 hs. para los líquidos.
7-El paciente deberá estar limpio y libre de ectoparásitos (pulgas, piojos y garrapatas).
8-El propietario deberá entregar en el momento de la cirugía, dos sábanas limpias, una hojita de afeitar (Gillette o calidad similar).
9-Deberá abonar una contribución mínima para los elementos esterilizados. Costo de anestésicos, medicamentos y elementos quirúrgicos de $4200.