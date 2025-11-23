Más de 15 mil castraciones y nuevo operativo barrial para esta semana

Los requisitos para la castración de felinos y caninos son:

1-Antes de la intervención los cirujanos evaluarán clínicamente al animal para autorizar o no la cirugía.

2- La mascota a intervenir, deberá estar comprendida entre las edades de 6 meses a 8 años.

3-Debe exhibir el certificado de vacunación antirrábica vigente, habiendo sido vacunado el animal con 10 días de antelación o más tiempo (excluyente).

4-No presentar animales en período de celo, ni 30 días posteriores al mismo.

5-No se operarán animales preñados, estos podrán ser intervenidos 45 días posteriores al parto.

6-El animal a operar, como requisito indispensable, deberá encontrarse en ayuno pre-operatorio de 24 hs. para los sólidos y 12 hs. para los líquidos.

7-El paciente deberá estar limpio y libre de ectoparásitos (pulgas, piojos y garrapatas).

8-El propietario deberá entregar en el momento de la cirugía, dos sábanas limpias, una hojita de afeitar (Gillette o calidad similar).

9-Deberá abonar una contribución mínima para los elementos esterilizados. Costo de anestésicos, medicamentos y elementos quirúrgicos de $4200.