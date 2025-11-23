domingo 23 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de noviembre de 2025 - 17:54
San Salvador de Jujuy.

Más de 15 mil castraciones y nuevo operativo barrial para esta semana

San Salvador de Jujuy superó las 15 mil castraciones en 2025 y suma nuevos operativos gratuitos en barrios para promover la tenencia responsable.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
castracion de mascotas.jpg
Lee además
Preparativos para la Noche de los Museos
Preparativos. 

Preparativos para la Noche de los Museos
Fin de semana largo: cómo y dónde extraer efectivo
Para tener en cuenta.

Fin de semana largo: cómo y dónde extraer efectivo

Por qué es clave castrar y vacunar a las mascotas

Especialistas en zoonosis recuerdan que la castración es una herramienta central de salud pública y bienestar animal, evita camadas no deseadas, reduce el abandono, previene tumores mamarios y uterinos en hembras y cáncer testicular y problemas prostáticos en machos. Al mismo tiempo, mejora el comportamiento de las mascotas, disminuye peleas, escapadas y mordeduras, y reduce el número de animales en la vía pública, con impacto directo en la seguridad vial y sanitaria de la comunidad.

En San Salvador de Jujuy, la campaña se apoya en un esquema que combina turnos en centros de zoonosis y operativos barriales. De acuerdo con informes recientes, el municipio llega a realizar cerca de 1.000 cirugías semanales, con un promedio de 100 a 120 intervenciones por día durante las jornadas masivas.

Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo
Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo

Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo

Nuevo cronograma de castraciones y vacunación en los barrios

La Dirección de Zoonosis difundió un nuevo cronograma de prestaciones gratuitas que se desarrollará entre el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre, con foco en castración y vacunación antirrábica:

  • Miércoles 26 – Castración en barrio 13 de Julio (Malvinas)

    Desde las 8 hs, el equipo de Zoonosis realizará cirugías gratuitas en el sector Malvinas del barrio 13 de Julio.

  • Jueves 27 – Castración masiva en Alto Comedero

    Jornada de castración masiva en el sector 10 Hectáreas, manzana 2, lote 13, en Alto Comedero, con 45 turnos desde las 8 hs y 45 desde las 14 hs.

  • Viernes 28 – Vacunación antirrábica y registro de mascotas

    • NIDO Obispo Palentini – Calle 52 (Alto Comedero), de 9 a 12 hs.

    • Centro Vecinal – Calle Las Nueces L1 (Barrio Campo Verde), de 9 a 12 hs.

    • Plaza Los Tucanes – La Calandria 1100, de 15 a 18 hs.

    • Esquelita Bs. As. – Pasteur y Dávalos (Barrio Los Perales), de 15 a 18 hs.

Centros habilitados

Los operativos se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. Por el momento, estarán habilitados los siguientes espacios:

  • Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa: 30 turnos por la mañana y 30 por la tarde.

  • Centro Modelo de Zoonosis II de avenida Yuto, en Alto Comedero: 15 turnos disponibles.

  • Centro de Zoonosis en Campo Verde: contará con 15 turnos diarios, ya que allí trabaja un solo profesional.

Requisitos para la castración

Desde la Dirección recordaron que las mascotas deben cumplir con ciertas condiciones:

  • No estar preñadas ni en celo.

  • Tener más de seis meses y menos de ocho años de edad.

  • Contar con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente.

Cómo pedir turno

Para solicitar turno directamente debes asistir a los puntos de atención que te describimos en este link.

  • Los requisitos para la castración de felinos y caninos son:

    1-Antes de la intervención los cirujanos evaluarán clínicamente al animal para autorizar o no la cirugía.

    2- La mascota a intervenir, deberá estar comprendida entre las edades de 6 meses a 8 años.

    3-Debe exhibir el certificado de vacunación antirrábica vigente, habiendo sido vacunado el animal con 10 días de antelación o más tiempo (excluyente).

    4-No presentar animales en período de celo, ni 30 días posteriores al mismo.

    5-No se operarán animales preñados, estos podrán ser intervenidos 45 días posteriores al parto.

    6-El animal a operar, como requisito indispensable, deberá encontrarse en ayuno pre-operatorio de 24 hs. para los sólidos y 12 hs. para los líquidos.

    7-El paciente deberá estar limpio y libre de ectoparásitos (pulgas, piojos y garrapatas).

    8-El propietario deberá entregar en el momento de la cirugía, dos sábanas limpias, una hojita de afeitar (Gillette o calidad similar).

    9-Deberá abonar una contribución mínima para los elementos esterilizados. Costo de anestésicos, medicamentos y elementos quirúrgicos de $4200.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Preparativos para la Noche de los Museos

Fin de semana largo: cómo y dónde extraer efectivo

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?

Chocó a un motociclista y huyó en Ruta 9: un joven de 32 años quedó herido

Once muertes por día: así fue el mapa de la siniestralidad vial en Argentina

Lo que se lee ahora
once muertes por dia: asi fue el mapa de la siniestralidad vial en argentina
Fatalidad.

Once muertes por día: así fue el mapa de la siniestralidad vial en Argentina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Imperdible: Los Pumas vs. Inglaterra: horario, dónde verlo y todo sobre el partido en Londres
Rugby.

Imperdible: Los Pumas vs. Inglaterra: horario, dónde verlo y todo sobre el partido en Londres

Aguinaldo - Dinero  | Foto de archivo 
Cobro.

Aguinaldo en Argentina: qué dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre su pago y cálculo

Motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta en Ciudad Cultural
Policiales.

Ciudad Cultural: motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta

Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados por una infracción técnica en sus monoplazas tras el Gran Premio de Las Vegas y la lucha por el título de la Fórmula 1 está que arde
Campeonato.

Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren en Las Vegas y el título quedó al rojo vivo

Empleadas domésticas: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en diciembre
Anuncio.

Empleadas domésticas: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en diciembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel