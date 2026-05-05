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5 de mayo de 2026 - 07:08
Prevención.

Primeros auxilios y RCP: la Cruz Roja realizará actividades en Jujuy

Las propuestas comenzarán esta semana y tendrán una jornada central el sábado 9 de mayo en la puerta del Parque San Martín.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cruz Roja Jujuy.

Cruz Roja Jujuy.

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Cruz Roja Jujuy prepara actividades abiertas

En diálogo con Canal 4, Cynthia Benicio, coordinadora del voluntariado de Cruz Roja Jujuy, contó que desde este lunes comenzarán las actividades previas por el Día Internacional de la Cruz Roja.

“Estamos con todos los preparativos para salir toda la semana a enseñar lo que son primeros auxilios en los semáforos”, explicó.

La propuesta incluirá la participación de voluntarios con pancartas y carteles informativos para acercar recomendaciones simples a conductores y peatones. Según detallaron, estarán en semáforos de calle España y otros puntos cercanos.

Los carteles tendrán dibujos y explicaciones prácticas sobre primeros auxilios, para que el mensaje pueda ser entendido de manera rápida por quienes circulen por la zona.

Jornada en el Parque San Martín

Darán una capacitación de Primeros Auxilios en capital
Actividades de la Cruz Roja Jujuy.

Actividades de la Cruz Roja Jujuy.

La actividad principal será el sábado 9 de mayo, desde las 16, en la puerta del Parque San Martín. Allí se realizará una jornada abierta a la comunidad, con propuestas para niños y adultos.

Benicio explicó que enseñarán primeros auxilios mediante juegos, además de brindar información sobre RCP, prevención y concientización.

“Invitamos a toda la comunidad a participar de una jornada linda, donde también aprendan todo lo que son los primeros auxilios”, señaló. Desde Cruz Roja remarcaron que estos conocimientos son importantes en distintos ámbitos, especialmente en escuelas, hogares y espacios públicos.

Primeros auxilios y recomendaciones

Durante las actividades se abordarán situaciones cotidianas como sangrado nasal, heridas, quemaduras e incidentes que pueden ocurrir en el ámbito escolar.

Sobre las quemaduras, Benicio explicó que lo primero es colocar la zona afectada bajo agua a temperatura ambiente durante 15 minutos para aliviar el dolor. También remarcó qué no se debe hacer: “No reventar las ampollas” y no colocar productos caseros como pasta dental, tomate u otros elementos sobre la lesión.

Además, informaron que el 16 de mayo, de 9 a 13, habrá una capacitación de primeros auxilios y RCP en la sede ubicada en calle España 1772, en el espacio Zona Gamer. Las inscripciones se pueden realizar a través de las redes sociales de Cruz Roja Jujuy Oficial o de manera presencial.

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