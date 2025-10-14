La Cruz Roja entregó al Ejército israelí otros cuatro ataúdes en Gaza

La Cruz Roja trasladó este martes 14 de octubre cuatro ataúdes a un punto de encuentro en la ciudad de Gaza y los entregó al Ejército de Israel. Según Hamás, se trata de restos de rehenes fallecidos en cautiverio. Las FDI informaron que serán inspeccionados e identificados y pidieron esperar la confirmación oficial para notificar primero a las familias.

El lunes ya habían sido devueltos otros cuatro cuerpos, identificados por Israel como los de Guy Iluz (israelí) y Bipin Joshi (nepalí), y por el Foro de Familias como Yossi Sharabi y Daniel Peretz . De acuerdo con el relato oficial, las causas finales de muerte se definirán con peritajes forenses.

La devolución de restos se enmarca en el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás, facilitado por el presidente estadounidense Donald Trump . Las familias señalaron que aún habría 24 cuerpos de rehenes en manos de milicianos y que el acuerdo contempla la entrega de 15 cuerpos palestinos por cada rehén israelí fallecido recuperado.

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que habría novedades sobre los cautivos “en el transcurso de las próximas horas”. Por su parte, el hospital Nasser en Gaza informó que recibió los cuerpos de 45 palestinos, que fueron devueltos por Israel conforme al acuerdo facilitado por el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en el fin de la guerra en Gaza.

En un comunicado, el ejército israelí nombró a dos de las víctimas: Guy Iluz, ciudadano israelí, y Bipin Joshi, estudiante de agricultura proveniente de Nepal. El grupo Hostages and Missing Families Forum, que aboga por la liberación de los secuestrados, identificó a los otros dos fallecidos como Yossi Sharabi y Daniel Peretz, este último era oficial del ejército israelí. Sharabi, de 53 años al momento del ataque, fue secuestrado en el Kibutz Beeri, mientras que Peretz, de 22 años, falleció el mismo día del asalto y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

El comunicado incluyó palabras de Nira Sharabi, esposa de Yossi, reproducidas por el grupo de familias de cautivos: “Ahora podemos finalmente cerrar la pesadilla que empezó hace más de dos años y dar a Yossi el entierro digno que merece”. Iluz, de 26 años en la fecha del ataque, había asistido al festival de música Nova cuando militantes de Hamás perpetraron el asalto el 7 de octubre de 2023. De acuerdo con la versión militar, Iluz fue herido y secuestrado con vida, pero falleció por falta de atención médica durante su cautiverio. Su fallecimiento fue anunciado en diciembre de 2023.