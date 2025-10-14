martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 18:03
Conflicto.

La Cruz Roja entregó al Ejército israelí otros cuatro ataúdes en Gaza

En medio del alto el fuego entre Israel y Hamás, la Cruz Roja trasladó desde Gaza cuatro ataúdes y los entregó al Ejército israelí.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Los trasporte de la Cruz Roja que se usan para las entregas
Medio Oriente.

Hamas entregó cuatro ataúdes con restos de rehenes; Israel espera la confirmación de identidades
El premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.   video
Ciencia.

Quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Economía

El lunes ya habían sido devueltos otros cuatro cuerpos, identificados por Israel como los de Guy Iluz (israelí) y Bipin Joshi (nepalí), y por el Foro de Familias como Yossi Sharabi y Daniel Peretz. De acuerdo con el relato oficial, las causas finales de muerte se definirán con peritajes forenses.

La devolución de restos se enmarca en el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás, facilitado por el presidente estadounidense Donald Trump. Las familias señalaron que aún habría 24 cuerpos de rehenes en manos de milicianos y que el acuerdo contempla la entrega de 15 cuerpos palestinos por cada rehén israelí fallecido recuperado.

image

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que habría novedades sobre los cautivos “en el transcurso de las próximas horas”. Por su parte, el hospital Nasser en Gaza informó que recibió los cuerpos de 45 palestinos, que fueron devueltos por Israel conforme al acuerdo facilitado por el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en el fin de la guerra en Gaza.

En un comunicado, el ejército israelí nombró a dos de las víctimas: Guy Iluz, ciudadano israelí, y Bipin Joshi, estudiante de agricultura proveniente de Nepal. El grupo Hostages and Missing Families Forum, que aboga por la liberación de los secuestrados, identificó a los otros dos fallecidos como Yossi Sharabi y Daniel Peretz, este último era oficial del ejército israelí. Sharabi, de 53 años al momento del ataque, fue secuestrado en el Kibutz Beeri, mientras que Peretz, de 22 años, falleció el mismo día del asalto y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

El comunicado incluyó palabras de Nira Sharabi, esposa de Yossi, reproducidas por el grupo de familias de cautivos: “Ahora podemos finalmente cerrar la pesadilla que empezó hace más de dos años y dar a Yossi el entierro digno que merece”. Iluz, de 26 años en la fecha del ataque, había asistido al festival de música Nova cuando militantes de Hamás perpetraron el asalto el 7 de octubre de 2023. De acuerdo con la versión militar, Iluz fue herido y secuestrado con vida, pero falleció por falta de atención médica durante su cautiverio. Su fallecimiento fue anunciado en diciembre de 2023.

