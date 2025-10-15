Israel identifica 3 cuerpos entregados por Hamas; uno no coincide con el rehén secuestrado

El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir identificó a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy. En cuanto al cadáver restante, indicaron que “no coincide con el de una persona secuestrada”

Eitan Levy, de 53 años y taxista de Bat Yam, fue asesinado tras dejar a un pasajero en el Kibutz Beeri la mañana del 7 de octubre de 2023 (REUTERS)

Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova (REUTERS)

Los trasporte de la Cruz Roja que se usan para las entregas

Israel informó este miércoles que de los cuatro cuerpos entregados por Hamas en el marco del acuerdo de intercambio, tres fueron identificados como rehenes, pero el cuarto no coincide con la identidad de un cautivo de Gaza.

Medio Oriente. Donald Trump en Israel: "Este no es el fin de una guerra, es el comienzo de una era de fe"

El Instituto Forense Abu Kabir confirmó que los restos corresponden a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy .

Estas nuevas identificaciones se sumaron a las anunciadas el martes, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la identidad y las circunstancias de la muerte de los primeros cuatro rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas, en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza.

Respecto al cuarto cuerpo , tras realizar pruebas en el Centro Nacional de Medicina Forense, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que “ no coincide con el de una persona secuestrada ”. Este episodio no es la primera vez que ocurre. En una entrega anterior, Hamas había proporcionado restos que resultaron no corresponder a los rehenes reclamados.

El Gobierno israelí instó al cumplimiento íntegro del intercambio y exigió a Hamas que realice “todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes muertos”.

Hamas - cuerpos El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir identificó a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy. En cuanto al cadáver restante, indicaron que “no coincide con el de una persona secuestrada”

Este intercambio formaba parte de un acuerdo de alto el fuego que implicaba la devolución de cuerpos de rehenes fallecidos a cambio de la liberación de prisioneros palestinos y el alivio de sanciones. Con esta nueva entrega, Israel ha recibido ocho cuerpos de los 28 esperados como parte del trato, mientras sigue negociando la identificación y liberación de los restantes.

El hallazgo del cuerpo no coincidiente podría tensar nuevamente las negociaciones y alimentar acusaciones de engaño por parte de Israel hacia Hamas. Algunos sectores israelíes ya advierten que esta irregularidad podría poner en riesgo la continuidad del acuerdo de tregua.

Cuerpos identificados por Israel

Rehen de hamas Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova (REUTERS)

Uriel Baruch (35 años)

Fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova, uno de los epicentros de los ataques masivos de Hamas en el sur de Israel.

Mientras intentaba escapar del ataque junto a un amigo, ambos se toparon con una célula terrorista en el cruce de Mefalsim, que abrió fuego contra ellos. Su amigo murió en el acto y Baruch fue capturado con vida y trasladado a Gaza.

Permaneció cautivo casi dos años, sin señales verificadas de vida. Su cuerpo fue devuelto recientemente y confirmado por el Instituto Forense Abu Kabir.

Su familia expresó que, tras “casi dos largos años de oración, esperanza y fe”, recibieron sus restos desde Gaza con profundo dolor.

Rehen de hamas 1 Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez (REUTERS)

Tamir Nimrodi (20 años)

Fue secuestrado a los 18 años, cerca del cruce de Erez, mientras cumplía funciones como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT), organismo del ejército israelí encargado de la gestión civil en Gaza. En el momento del ataque, estaba acompañado por Ron Sherman y Nik Baizer, quienes murieron accidentalmente durante un operativo de las propias FDI.

Nimrodi fue tomado como rehén por Hamas y posteriormente asesinado durante su cautiverio, según confirmó el ejército israelí.

Su familia declaró: “Tamir fue secuestrado cruelmente de su base y asesinado en cautiverio. No abandonaremos a las familias de los rehenes restantes hasta que el último regrese a casa”.

Rehen de hamas 2 Eitan Levy, de 53 años y taxista de Bat Yam, fue asesinado tras dejar a un pasajero en el Kibutz Beeri la mañana del 7 de octubre de 2023 (REUTERS)

Eitan Levy (53 años)

Era taxista en la ciudad de Bat Yam. El 7 de octubre de 2023, en la mañana de los ataques, dejó a un pasajero en el Kibutz Beeri, uno de los sitios más golpeados por Hamas. Poco después de partir, fue interceptado por milicianos y se perdió todo contacto.

Permaneció desaparecido más de 40 días, hasta que las FDI confirmaron que había sido asesinado en cautiverio en Gaza.

Su cuerpo fue recuperado recientemente y trasladado a Israel. Su familia expresó su pesar por el regreso de Eitan “después de casi dos largos años”. Le sobreviven su hijo Shahar y su hermana Sigi.

Guy Iloz (26 años)

También participaba del festival de música Nova. Logró huir de la primera ofensiva, pero fue herido en la zona de Re’im mientras escapaba. Poco después fue capturado con vida cerca de Tel Gama por milicianos de Hamas.

Según las FDI, murió a causa de las heridas sufridas, tras no recibir atención médica durante su cautiverio. Sus restos fueron identificados en el Instituto Forense Abu Kabir.

Bipin Joshi (23 años, ciudadano nepalí)

Era estudiante de agricultura y se encontraba realizando prácticas en Israel. El 7 de octubre de 2023, fue secuestrado del refugio del kibutz Alumim por militantes de Hamas. Las investigaciones determinaron que fue asesinado durante los primeros meses de cautiverio. Su fallecimiento fue confirmado oficialmente tras la identificación forense de sus restos.

Cuarto cuerpo no identificado

De los cuatro cuerpos entregados recientemente por Hamas, las autoridades israelíes confirmaron que uno no corresponde con ningún rehén secuestrado. Las pruebas de ADN realizadas en el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel arrojaron que no hay coincidencias con los registros de personas capturadas en Gaza.

Este hallazgo generó preocupación diplomática y podría afectar la continuidad del acuerdo de alto el fuego vigente.